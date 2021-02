Deux classes fermées à Ajaccio et Borgo à cause du Covid-19

Lundi 1 février, un élève de l'école maternelle Dominique Antoniotti de Borgo a été diagnostiqué positif à la COVID-19. L'ARS a été aussitôt saisie. "Conformément aux nouvelles prescriptions sanitaires, les autres élèves de la classe ont été identifiés comme contacts à risque. Les familles ont été informées dès lundi soir par la directrice de l'école.

Dans l’attente du retour de l’ARS et à titre préventif, les élèves de la classe concernée ne seront pas accueillis à l’école jusqu'au jeudi 4 février inclus. Le retour des élèves en classe se fera le vendredi 5 février au matin, soit 7 jours après le dernier contact avec l’élève positif." annonce le rectorat ce mardi 2 février dans un communiqué de presse.





A Ajaccio aussi

Toujours ce lundi, 3 élèves d’une même classe à l'EREA d'Ajaccio ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19. L'ARS a aussitôt été saisie et mené une enquête "contact tracing" pour déterminer la liste des cas contact à risque. Les familles concernées ont toutes été informées dans l’après-midi par l’ARS.

Par mesure préventive, il a été décidé de suspendre l'accueil des élèves de la classe concernée jusqu'au lundi 8 février 2021.

"Le travail en distanciel est mis en place dès ce mardi 2 février 2021." souligne le rectorat



Dans le cadre de la stratégie de prévention sanitaire et de maîtrise de la circulation du virus, la campagne de tests programmée dans l'établissement, à destination des personnels et des élèves volontaires, se déroulera comme convenu le vendredi 5 février 2021.