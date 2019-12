Deux accidents coup sur coup à Calvi. Trois blessés dont un motard en urgence absolue

En moins d'une demie heure, et à quelques centaines de mètres d'écart, deux accidents se sont produits sur la RT30, commune de Calvi.

Le premier s'est produit à 16h32 au rond-point de la route de Calenzana. Pour une raison indéterminée, deux véhicules sont entrés en collision.

Sur place d'importants moyens du Centre d'intervention et de Secours de Calvi mais aussi su CH de l'Ile-Rousse ont été dépêchés pour porter secours à une jeune femme coincée dans son véhicule. Consciente mais souffrant d'un traumatisme dorsal, elle était extraite de sa situation inconfortable, avant d'être évacuée par ambulance vers le Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Un autre accident, cette fois entre une moto et un VL de produisait à 16h48, toujours sur la RT30, entre les carrefours de l'aéroport et celui de Calenzana, lieu-dit "Dolce Vita.

Là aussi, VSAB de Calvi, véhicule de secours routier, et de nombreux pompiers aux ordres du Capitaine Stéphane Orticoni se rendaient sur place.

Sérieusement blessé, en urgence absolue, le motard, âgé de 50 ans qui souffrait d'un traumatisme crânien, du bassin et des membres inférieurs ainsi que de contusions diverses était pris en charge par les secours et évacué par l'ambulance des pompiers vers le CH Calvi-Balagne, tout comme la conductrice du véhicule âgée de 54 ans.

L'hélicoptère de la Sécurité Civile "Dragon 2b" devait se poser à l'héliport du CH Calvi-Balagne, dans l'attente d'un bilan plus approfondi du service des urgences, pour savoir qui évacuer en priorité.

Ces deux accidents survenus coup sur coup ont provoqué un embouteillage monstre.

Sur place, les gendarmes ont coupé la circulation afin que les secours puissent intervenir en toute sécurité.

Des déviations ont été mises en place pour ceux qui de Calvi se rendaient en direction de Calenzana.

Les autocars des ramassages scolaires, notamment pour le Lycée de l'Ile-Rousse étaient bloqués.

Ange Santini, Maire de Calvi a été tenu informé de la situation.