Dessertes maritimes Corse-Marseille : l'inquiétude des salariés et de la direction de La Méridionale

"Avec le report de l’attribution de la DSP provisoire sur les ports départementaux, la compagnie est confrontée pour la 3ème fois dans un délai très court, à de lourdes incertitudes qui pèsent sur son avenir.

Cette situation inhabituelle crée un trouble et un désarroi légitimes chez nos salariés, clients et fournisseurs.

Au-delà, ce sont les équilibres économiques et sociaux de l’Ile qui sont aujourd’hui bafoués, déstabilisant l’activité économique et l’emploi sur les ports de Porto-Vecchio et de Propriano.

Pour ces raisons, La Méridionale et ses salariés espèrent un dénouement équilibré entre les armateurs présents à Marseille, pour l’attribution de la DSP provisoire mais également pour la construction de la nouvelle desserte proposée par la Collectivité de Corse, sur la base d’une SEMOP, pour laquelle La Méridionale a toujours fait savoir qu’elle était prête à s’engager, et en particulier au sujet des lignes de Bastia et d’Ajaccio.

Nous sommes convaincus que seul le choix laissé aux clients dans un cadre concurrentiel sain cons2tue un vecteur de performance et d’améliora2on de la réponse aux a.entes de la population et des entreprises.

L’ambition de La Méridionale est de répondre, comme elle s’y est toujours engagée, à la préoccupation politique mise en avant par l’Exécutif qui est d’éviter toute forme de monopole sur la desserte maritime de l’île.

La Méridionale assure sa part de service public de desserte maritime de la Corse depuis plus de 43 ans et entend la maintenir."