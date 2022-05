Desserte maritime de la Corse : Le soulagement du STC Marins Corsica Linea/Méridionale après le vote de la DSP

Le communiqué se félicite de cette durée de sept ans, qui a fait bondir Corsica Libera, mais aussi Core in Fronte et le PNC-Avanzemu, qui ont accusé l’Exécutif territorial « d’enterrer la compagnie régionale ». Le STC rejoint l’analyse de l’Exécutif territorial : « En votant pour une durée de 7 ans, au-delà de rassurer les salariés, l’Assemblée de Corse permet aux futurs opérateurs d’opter pour des investissements essentiels pour l’avenir, tels que la mise aux normes des navires voulue par Bruxelles afin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Mais aussi, d’envisager plus sereinement le renouvellement de la flotte et par conséquent l’amélioration du service rendu aux usagers. Pour nous, ce vote de la future DSP, qui n’est qu’une étape et non la finalité, répond donc à notre attente sur la question du cadre légal de la desserte ». Il ne renonce pas, pour autant, à son cheval de bataille d’une compagnie publique corse et prévient : « La maîtrise des transports par la puissance publique corse ne peut et ne doit pas s’arrêter là ! La création d’une entité publique corse, comme outil industriel, reste l’élément moteur de notre engagement ! Certains d’entre nous l’attendent depuis 1986, date de la création de la section maritime du STC, cette mandature devra absolument aboutir sur le sujet ! ». Et conclut : « Les deux sections seront vigilantes au maintien d’un équilibre garantissant un haut niveau d’emploi et de qualité de service dans les deux compagnies pour répondre au futur appel d’offres ».