Gilles Simeoni : « Notre stratégie sur les transports maritimes et les déchets s’inscrit dans la continuité et dans la concrétisation »

- Autre dossier : les déchets. Vous présentez un nouveau plan de gestion. De quoi s’agit-il ?

- Le projet de plan est transmis par le Conseil exécutif à une Commission - où nous ne sommes pas majoritaires - qui l’entérine définitivement et le met à l’enquête publique. L’Assemblée de Corse vote, ensuite, le plan définitif, mais n’a pas le pouvoir de le modifier de façon substantielle. Pour contourner cet inconvénient, nous avions présenté, en février 2021, le projet de plan pour avis simple à l’Assemblée de Corse qui a pris une délibération dans laquelle sont précisés un certain nombre de points, notamment des principes politiques et opérationnels. Nous avions prévu de joindre cette délibération au projet de plan et de mettre les deux documents à l’enquête publique. En juillet 2021, le préfet Lelarge nous a signifié par écrit que des points n’était pas suffisamment précis dans le projet et que, juridiquement, nous ne pouvions pas intégrer la délibération au plan. Il a indiqué que si nous restions en l’état du projet, il le considérerait comme illégal et le déférerait avec le risque d’une nouvelle procédure d’un an. Pour pallier cette faiblesse juridique, nous avons retravaillé le projet pour y intégrer les principes votés par l’Assemblée de Corse et nous avons beaucoup avancé au plan opérationnel sur la mise en œuvre des différentes étapes.



- C’est-à-dire ? Qu’il y a-t-il de concret ?

- Nous avons avancé sur la gestion des bio-déchets, les centres de traitement territorialisés, notamment par méthanisation, les centres de stockage territorialisés et le centre de surtri. Nous agissons au-delà de nos compétences, c’est important de le dire. Nous aurions pu nous contenter d’adopter le plan sans nous soucier de sa mise en œuvre opérationnelle qui appartient aux intercommunalités pour la collecte et au Syvadec pour le traitement. Mais devant la complexité du dossier et son caractère stratégique pour la Corse, nous considérons que la Collectivité de Corse doit aller plus loin. Nous avons intégré dans le plan la mise en œuvre opérationnelle de certaines dispositions et proposer une contractualisation à chaque intercommunalité. Nous avons ouvert une ligne budgétaire dédiée de 10 millions €, dès cette année, en soutien de cette contractualisation. C’est un geste fort dans le contexte budgétaire actuel, d’autant que nous n’avons aucune obligation en la matière !



- Les Intercos sont-elles d’accord ?

- Oui. Nous avons déjà signé des contrats avec six ou sept Intercos, mais toutes sont d’accord pour contractualiser sur des contrats d’objectifs et de moyens de six ans. Chaque Interco s’engage à désigner deux sites potentiels sur son territoire, capables d’accueillir des installations de traitement par compostage ou de récupération des biodéchets, c’est-à-dire traitement des biodéchets et déchetterie, et à mettre à disposition ces terrains. La Collectivité de Corse finance à 80 % la construction de la déchetterie ou du centre de compostage, et forme les élus et les agents. En échange d’un soutien financier, l’Interco s’engage à mettre en place une collecte spécifique des biodéchets ou du tri à la source, mais aussi la redevance spéciale professionnelle et la tarification incitative. Cet effort de 10 millions € doit créer un choc de mise en œuvre dans le cadre des contractualisations. C’est très important pour avancer sur le tri à la source. Le traitement des biodéchets dans une logique territorialisée évite que les déchets circulent dans toute la Corse. Nous pensons qu'il n’y a besoin que d’un seul centre de surtri que nous proposons de configurer à la dimension de nos objectifs de tri. Nous écartons les unités surdimensionnées prévues notamment par la CAPA et Monte. Dès lors que l’on généralise la collecte des biodéchets et qu’on les valorise dans des centres de stockage territorialisés, cela évite d’ouvrir un centre qui soit le déversoir de toute la Corse.



- Avez-vous déjà reçu des propositions de nouveaux centres de stockage potentiels ?

- Oui. Nous avons déjà trois propositions, deux sur l’intercommunalité de l’Isula-Balagna, et une sur l’Alta Rocca. Ce système permet de sortir, à la fois, du gigantisme, de l’enfouissement de biodéchets et de la dépendance du privé. Nous réaffirmons le principe de gestion publique des déchets et la mise en perspective d’une évolution institutionnelle. Nous pensons que l’empilement des compétences conduit à la gabegie. Nous allons réfléchir avec les Interco et le Syvadec à la mise en place d’une seule structure de traitement où l’Office de l’Environnement sera partie prenante avec les Intercos. Tout cela donne une cohérence d’ensemble forte avec des perspectives opérationnelles. Il faudra un an pour adopter le projet de plan, mais toutes ces propositions sont déjà en cours de concrétisation.



- L’opposition estime que vous n’arrivez pas à régler les problèmes et que vous êtes arcboutés sur l’autonomie. Que répondez-vous ?

- Au-delà du processus de négociation sur l’autonomie, de la question politique, symbolique et institutionnelle, nous avons toujours dit qu’il fallait régler les grands dossiers du quotidien. Nous maintenons le cap sur le processus de solution politique globale et nous maintenons le cap sur la gestion des grands dossiers. Sur ces deux dossiers stratégiques et emblématiques, extrêmement complexes pour des raisons différentes et où les choses étaient extrêmement mal embarquées dans le domaine du transport maritime et bloquées pour les déchets, nous proposons des avancées extrêmement significatives. Cela participe de notre volonté d’ensemble de réussir et de notre capacité à apporter des réponses concrètes à des problématiques essentielles.



Propos recueillis par Nicole MARI.