Desserte aérienne de la Corse : Volotea confirme être candidate à la DSP 2024-2027

L’appel public à la concurrence lancé par la Collectivité de Corse pour l’exploitation des lignes aériennes entre les quatre aéroports corses et ceux de Paris Orly, Marseille et Nice sur la période 2024-2027 s’est achevé ce jeudi midi. Alors que la rumeur enflait depuis plusieurs jours, dans un communiqué envoyé à la presse cet après-midi, la compagnie Volotea « confirme avoir déposé un dossier de candidature à l'appel d'offres sur la délégation de service public aérienne en Corse ».



« Cet appel d'offre était ouvert à toutes les compagnies aériennes. Volotea se porte candidat pour certaines lignes, car la Corse est déjà un marché significatif pour la compagnie aérienne Catalane et elle souhaite poursuivre le développement de sa desserte de ce territoire insulaire », explique la compagnie en précisant que si elle devait être retenue, elle « s'engage à faciliter la création d'emplois au niveau local et à solliciter des partenaires basés sur les territoires qu'elle desservirait ».



« Aussi, Volotea serait en mesure de proposer une politique tarifaire très compétitive et une excellente qualité de service, au même titre que les offres proposées sur les lignes qu'elle exploite déjà aujourd'hui », souligne-t-elle encore avant de conclure : « Confiante envers la qualité de sa candidature, Volotea rappelle également sa parfaite connaissance des délégations de service public aérienne grâce notamment à Lourdes ou encore La Sardaigne ».