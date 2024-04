Désordre foncier en Corse : le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi de Jean-Jacques Panunzi

Le sénateur a également expliqué que cette situation entraîne une insécurité juridique et des conséquences économiques néfastes. L'absence de titres de propriété restreint l'accès aux dispositions du droit civil et complique l'accès au crédit immobilier. De plus, la détention de biens par plusieurs héritiers dilue les responsabilités et rend l'entretien des biens plus difficile, contribuant ainsi au délabrement du patrimoine immobilier et à des litiges familiaux. Les autorités publiques, telles que l'État et les collectivités territoriales, sont également impactées par cette situation, notamment en ce qui concerne le recouvrement des impôts fonciers, d'habitation et de transmission. "Il n’y a qu’à prendre le montant des droits de succession collectés en Corse. Ils étaient de 6,7 millions d’euros en 2013, premier exercice faisant suite à la fin de l’exonération totale des droits qui depuis sont recouvrés à hauteur de 50%. Ils frôlent les 30 millions d’euros en 2021. Quatre fois plus. La dynamique de titrement, encouragée par les mesures incitatives de la loi du 6 mars y est pour beaucoup, avec le concours du GIRTEC." a indiqué le sénateur.



Le 28 mars dernier, l’Assemblée de Corse, consultée pour avis conformément à l’article 4422-16 du CGCT, avait rendu un avis favorable à l’unanimité. Il reste désormais l'étape de l'Assemblée nationale, où le texte sera examiné prochainement.