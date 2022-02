Des véhicules de secours flambant neuf pour les pompiers de Haute-Corse

Intérieurs en cuir flambant neufs, équipement de dernière génération, éclairage intérieur à LED, rangements repensés. En ouvrant les portes des VSAV, les officiers sont tout sourire : « c’est du très beau matériel ! ». Hyacinthe Vanni ne cache pas sa satisfaction. Ancien pompier volontaire, il scrute les détails des cabines des ambulances et reconnait le besoin de renouveler le parc roulant, tout autant que le reste des infrastructures. « Nous avons un retard considérable en Haute-Corse. Nous devons aussi prendre en compte certaines évolutions, notamment le changement climatique, la croissance démographique et une saisonnalité bousculée. Aujourd’hui nous avons de gros feux de forêts en hiver et la fréquentation en montagne s’étale sur l’année. Les sauvetages aussi », explique le président du SIS 2B. Pour se faire, il peut s’appuyer sur le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2023 de la Collectivité de Corse.



« Il s’agit d’un schéma global qui comprend le renouvellement des véhicules, la réfection du casernement et la construction de deux nouvelles casernes à La Porta et à Galeria », explique Hyacinthe Vanni. Au total, 21 millions d’euros vont être investis.



À raison de sept millions d’euros par an, les financements fléchés jusqu’en 2023 vont permettre d’améliorer grandement les conditions de travail des 287 pompiers professionnels et près de 1 000 pompiers volontaires de Haute-Corse. « Au terme de ce plan, 80 % de nos véhicules devraient être renouvelés », se réjouit le colonel Pierre Pieri. Les anciens véhicules, trop vieux pour le service, seront vendus aux enchères publiques, « mais sans gyrophare ni sirène », pouffent les officiers.