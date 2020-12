Des pièces d'orfèvrerie de la Cathédrale de Calvi en cours de restauration

François-Xavier Acquaviva, adjoint au maire de Calvi, chargé de la culture et du patrimoine historique, propriété de la Ville s'est rendu ce mardi matin au Centre de conservation et de restauration du patrimoine immobilier de Corse (CCRPMC) pour y déposer des pièces d'orfèvrerie de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste dans la citadelle de Calvi.

Accompagné de Nicolas Bras, responsable du service culture et patrimoine de la Ville de Calvi, l'élu calvais était accueilli par Sarah Le Berre - Albertini, directrice du CCRPMC et son équipe.

"Ces objets d'orfèvrerie que nous venons de déposer, dont notamment un encensoir du XVIème siècle vont être répertoriées et feront l'objet de recherches sur les origines, avant d'être confiées à une restauratrice externe au Centre. Ces pièces auront ensuite vocation à être exposées, tout comme des chasubles anciennes et autres objets de dévotion" précise François-Xavier Acquaviva.





Rappelons qu'en Corse, quelques 30 000 objets son répertoriés principalement dans les églises. Le Centre de conservation et de restauration du patrimoine immobilier de Corse inauguré en 2019, apporte son expertise aux communes qui souhaitent sauver un patrimoine parfois menacé.

La Ville de Calvi a conscience de la richesse de son patrimoine et entend bien mener une politique dynamique pour l'entretien et la restauration de ses édifices et objets sacrés.

" Nous souhaitons restaurer et mettre en valeur notre patrimoine architectural en partie classés au titre des Monuments historiques.

Dans le prolongement des travaux de rénovation et mise en sécurité des remparts, de la caponnière cet et de la Tour du Sel, plusieurs projets de rénovation sont à l'étude ou en cours de travaux, comme c'est le cas par exemple pour les boiseries de l'Oratoire Saint-Antoine, d'autres suivront en l'église Sainte-Marie Majeure et autres lieux sacrés.

Autre projet et non des moindres pour lequel nous nous attelons: l'ancien Hôpital Militaire dans la citadelle. Nous aurons l'occasion d'en reparler mais comme cela a été dit, le Groupement Arképolis a été en charge de l'étude de programmation concernant la restauration et la mise en valeur de la citadelle en Mars 2009. Un volet de l'étude portait justement sur l'aménagement de l'Hôpital Militaire. Celui-ci a été mis en jour en 2019" précise François-Xavier Acquaviva.