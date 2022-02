« Des masques et moi … Démasquez moi » : les élèves de Montesoro exposent les clichés de leur quotidien au rectorat de Corse

« Nous aurions voulu le faire exprès, nous n’aurions pas pu faire mieux » a annoncé amusé le recteur Jean-Philippe Agresti. En effet, le rectorat propose depuis ce mercredi une exposition réalisée par des élèves du collège Montesoro « Des masques et moi … Démasquez moi ». L’événement croise le calendrier de levée de l’obligation du masque en extérieur. Au-delà de la coïncidence, l’exposition photographique présente plus de vingt portraits de jeunes avec puis sans masque, une sorte d’avant-après la déferlante de la Covid.



« Ce travail a été mené l’année dernière en partenariat avec le Centre méditerranéen de la photographie, a souligné la principale de l’établissement, Anne Malka. Nous souhaitions que nos élèves puissent avoir accès à un projet malgré la crise sanitaire. Les élèves se sont très impliqués et engagés dans la réalisation de cette exposition ».





Le rectorat a donc décidé de proposer au public l’aboutissement de ce travail. « Il s’agit de saluer la démarche à la fois ludique et pédagogique des jeunes et des équipes enseignantes, a expliqué le recteur. Aujourd’hui on ne va pas dans un collège ou dans un lycée pour s’y ennuyer, on y va aussi pour apprendre mais également pour prendre du plaisir. Cette exposition est le reflet d’un travail d’équipe, partenarial et pluridisciplinaire ».



La série de photographies est également représentative des deux ans vécus par la jeunesse qui a du, comme les adultes, se « masquer » à cause de la pandémie. Le masque est un symbole de cette période qui a été plus ou moins difficile pour certains.

Pour Lucie et Gabrielle âgées de 15 ans, la situation a été, selon elles compliquée, mais elles admettent s’être rapidement adaptées au confinement et aux cours à distance. Elles ont même apprécié cette pause et cette nouvelle forme de travail même si cela a demandé une autodiscipline un peu difficile pour des adolescentes.





Si les deux jeunes filles sont vaccinées et ont donc accès à bon nombre de choses, ce n’est pas le cas de leur camarade Aurélie. « Je me suis habituée au masque dans un premier temps puis sont arrivées les obligations des pass sanitaires puis vaccinaux. Mes parents et moi considérons que le vaccin n’est pas fiable et je préfère me priver de certaines sorties ou d'organiser des soirées dans des appartements plutôt que dans les restaurants et bar, ou encore me faire tester pour avoir un pass sanitaire ponctuellement même si je devrais me repencher sur la question prochainement ».





En effet, Aurélie aura 16 ans en avril et sera soumise au pass vaccinal. Si le temps scolaire est supportable, la jeune fille pense, déjà, à l’été et redoute de ne pas pouvoir profiter sereinement avec ses amis. Elle évoque même que certaines relations auraient davantage peur du vaccin que du virus et préfèreraient attraper la Covid afin de bénéficier d’un certificat de rétablissement.

Bien que les inquiétudes demeurent de part et d’autres quant à l’avenir de la crise, pour l’heure, les jeunes ont su s’exprimer à travers une belle exposition photographique dont ils sont fiers.