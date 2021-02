Des escroqueries sur internet en Corse-du-Sud : la gendarmerie de Pietrosella appelle à la vigilance

pour un technicien Orange qui suite à l'installation de la fibre demande de pouvoir accéder à l'ordinateur de la victime pour installer un nouveau logiciel nécessaire au raccordement à la fibre. "Le faux technicien - décrit la gendarmerie de Corse dans un post Facebook - vous informe ensuite que votre livebox n'est pas compatible et vous demande votre numéro de carte bancaire pour procéder sur le champs à l'achat d'une nouvelle box. Divers achats frauduleux sont rapidement effectués sur internet avec le numéro de la carte bancaire soutirée." De nombreuses autres méthodes frauduleuses sont utilisées mettent en garde les forces de l'ordre qui appellent à la vigilance et invitent, en cas de doute, à consulter cette page Facebook

Depuis plusieurs semaines les gendarmes de la brigade de Piétrosella enregistrent une hausse sensible des plaintes liées à des tentatives d'escroqueries sur internet sur les secteurs de Porticcio, Cauro et Bastelicaccia. Via des appels téléphoniques, SMS, ou mails frauduleux des escrocs ont mis au point une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des informations personnelles dans l’objectif d’en faire un usage frauduleux.Une de techniques récemment utilisées en Corse-du-Sud a été celle de se faire passer