Des enfants du centre de loisirs de Lisula à la découverte de la SNSM Calvi-Balagne

La Station Calvi-Balagne de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et les membres d'équipage de la vedette "Marius Oliveri" et du semi-rigide "Pastore" étaient sur le pont ce lundi après-midi pour accueillir tout spécialement des enfants du centre de loisirs de L'Ile-Rousse venus tout spécialement à Calvi en micheline.

C'est le président de la SNSM en personne Paul Allard qui était sur le quai de l'ancien port de commerce de la cité de Colomb pour recevoir ses hôtes du jour, au nombre de 17, âgés de 6 à 12 ans et accompagnés de Linda, Laurine et "Cricri".

En bon pédagogue, Paul Allard a expliqué aux enfants l'origine de la SNSM, association composée de bénévoles, reconnue d'utilité publique, qui a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en situation de danger en mer.

Puis de poursuivre sur les missions de la SNSM qui seront détaillées un peu plus tard par deux ateliers animés par les bénévoles et enfin de dresser un bilan des actions de la SNSM tant au niveau national qu'au secteur de Calvi-Balagne.





Divisés en deux groupes, les enfants ont visité la vedette "Marius Oliveri" et participé à l'atelier comprenant tout matériel et moyens d'intervention lors des missions.

Ravis, les enfants et leurs accompagnatrices ont chaleureusement remercié l'équipage de la station de Calvi.