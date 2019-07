Des actes de cruauté et vol dans un parc animalier à Aregno

Le monde tourne vraiment à l'envers, il n'y a pas de mots pour qualifier l'acte perpétré dans la nuit de vendredi à samedi dans le tout nouveau et modeste parc animalier "Lisula dii sognu", installé dans la plaine d'Aregno en Balagne.

Une ou plusieurs personnes se sont introduites dans l'enclos, avant d'ouvrir l'ensemble des espaces où les animaux peuvent dormir en toute sécurité, à l'abri de tout.

Le ou les auteurs de cet acte ont ensuite poussé la cruauté d'étrangler certains des animaux.

Ensuite, après avoir volé un lapin blanc, véritable mascotte de ce parc animalier, ils ont pris soin de refermer l'enclos derrière eux, évitant ainsi à ce que ceux épargnés par cette folie meurtrière qu'ils ne se fassent écraser.

La parc animalier avait ouvert ses portes le mercredi et jeudi mais en raison de la canicule était resté fermé le vendredi.

" Le samedi matin, c'est un véritable spectacle d'horreur et de désolation que nous avons découvert les animaux. Certains gisaient au sol, visiblement étranglés, d'autres étaient comme figés par la peur, visiblement traumatisés. Le lapin blanc, d'aspect très sociable manquait à l'appel.

Il est pour nous impossible de comprendre pourquoi avoir voulu s'en prendre à notre parc qui a été réalisé justement pour venir en aide à des animaux en souffrance comme ce cheval miniature, cette petite chèvre abandonnée et bien d'autres.

Nous avions là, outre les animaux cités des oies, cochons dinde, ânes, dindons...

Notre but était de leur offrir une nouvelle vie et par la même occasion de permettre aux enfants de découvrir ces animaux. Nous avons même entamé des démarches pour signer des conventions avec des établissements scolaires, centre de loisirs et autres" confie désabusée l'une des responsables.

avant d'ajouter:

" Pour l'heure, nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. Bous sommes désabusés et inquiets de voir dans quel état de stress et de peur que sont les animaux encore vivants.

On aimerait aussi tant que notre lapin mascotte nous revienne"



Les propriétaires de ce parc ont reçu plusieurs témoignages de soutien. Nombreux sont ceux aussi à avoir manifesté leur dégoût et leur colère face à des actes d'une telle cruauté.

" Le ou les auteurs de cet acte de barbarie, n'ont aucune excuse à faire valoir, ce sont des criminels et ils doivent être retrouvés et jugés comme tel" entendait-on ci et là.