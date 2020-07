Derniers préparatifs en tournage pour les jeunes de la Mission CorSeaCare

Cette expédition environnementale autour de la Corse embarquera à nouveau une dizaine de jeunes scientifiques à bord de petits trimarans pour collecter des données sur les écosystèmes marins, informer le grand public à travers des témoignages concrets sur l'état de la Méditerranée, et fédérer un maximum d’acteurs de tous horizons autour de l'engagement en faveur de la préservation du milieu marin.

Pendant un mois, ces jeunes aventuriers des mers vont écumer le littoral et réaliser une multitude d'inventaires sur la biodiversité : étude de la pollution plastique en mer, échantillonnage de microplastiques et de zooplancton, recensements d'espèces marines et littorales.

Un travail qui se poursuit lors des escales à terre par l'animation de manifestations pour sensibiliser à la préservation du milieu marin : collectes de déchets, conférences et projections de films, ateliers sportifs et artistiques pour les enfants.



Pour bien préparer cette aventure hors normes, l’équipe s’est déjà mise en selle en organisant deux opérations : la première au large du Cap Corse, et la seconde sur le plus grand fleuve côtier de Corse, le Golo. L’objectif : étudier deux écosystèmes aquatiques et mieux comprendre la dynamique de l’interface terre-mer.

Mais l’équipe est également en plein tournage, sous la caméra du grand réalisateur Jérôme Espla, qui après son film multi-primé « Méditerranée » réalise son prochain documentaire, prévu pour 2021 : « Au nom de la mer » (une co-production Fr3 Corse ViaStella/Via Découvertes/13 Productions).





La première opération a donc consisté en une sortie en mer à bord du Yaka, le voilier de l’association Nacomed, afin de procéder à une série d’échantillonnages de zooplancton. Ces prélèvements, qui seront réalisés tout autour de la Corse au cours de la Mission 2020, sont ensuite transmis puis analysés par la Station de Recherche Océanographique et sous-marine de Calvi (STARESO). Ils serviront à évaluer la biodiversité planctonique, stade de vie essentiel pour la santé des écosystèmes marins, ainsi qu’à quantifier la présence de microplastiques dans ces prélèvements.

Le lendemain, changement de décor pour la seconde opération. La mission a consisté cette fois à dépolluer le Golo grâce aux kayaks mis à disposition par Bruno Barrero, du Canoë Kayak Club du Golo, afin de rendre sa magie à ce site exceptionnel. Et c’est à grands renforts de tours de bras et de plongées dans le fleuve que les jeunes de Mare Vivu ont pu charger leurs embarcations des nombreux déchets qui encombraient le Golo. Des déchets souvent insolites : friteuse, vélo d’appartement, machines à laver, toilettes (avec sa chasse d’eau !), et même un piano… Mais surtout un cortège infini de pneus en tous genres et de toutes tailles, au milieu des carcasses de voitures à moitié immergées. Pas vraiment l’idée que ces étudiants se faisaient des fleuves de Corse…

Heureusement, Martin Viollat, animateur Natura 2000 à la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca, s’est joint à l’opération afin de présenter le site, notamment sa faune et sa flore remarquables. Une bonne façon de lier apprentissage et action concrète