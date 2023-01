"Dérives mafieuses" en Corse : où en sont les commissions de travail ?

Après les engagements, place à leur mise en pratique. C’est en tout cas ce que souhaite le collectif "A Maffia No A Vita iè", qui a récemment obtenu, lors d’une session exceptionnelle de l’Assemblée de Corse datant du 18 novembre 2022, la promesse de création de cinq commissions de travail sur la mafia. « L’idée, c’était de le faire rapidement », précise Vincent Carlotti, co-fondateur du collectif à l’origine de la demande. « Le problème, c’est que ça fait déjà deux mois que l’on attend. Ces commissions n’ont toujours pas été mises en place, et surtout, quand on relance, on n’a pas de nouvelles. » Un silence qui l’incite à tirer la sonnette d’alarme.



Pour lever le voile sur le sujet brûlant des « dérives mafieuses », l’Assemblée de Corse avait en effet acté « la mise en place d’un cycle de travail de cinq mois, associant organes de la Collectivité de Corse, communes, intercommunalités, et forces vives », à l’issue de la session exceptionnelle du 18 novembre, comme le stipule sa résolution. Cinq thèmes d’études avaient d’ailleurs été définis : « Ethique et politiques publiques », « Secteurs économiques particulièrement exposés », « Drogues, commerces illicites », « Dérives mafieuses », « Enjeux éducatifs, culturels et sociétaux ».