Depuis Rome, le Pape François remercie les Corses pour leur accueil chaleureux et leur foi vivante

Lors de l’audience générale tenue dans la salle Paul VI au Vatican ce mercredi 18 décembre, le Pape François a consacré une partie de son discours à son récent voyage en Corse, le premier qu'il effectuait sur l'île. Un déplacement qui a visiblement marqué le Souverain Pontife.



Devant les fidèles, le Pape a salué l’accueil qui lui a été réservé : « Il recente viaggio in Corsica dove sono stato accolto così calorosamente… ». Il a également évoqué l’« entusiasmo fervente » des habitants, et s'est montré particulièrement ému par la présence des enfants, qu’il a qualifiés de « grande gioia e grande speranza » et « promesse d’un avenir meilleur ». Cette évocation faisait indirectement référence à l'importance de la transmission intergénérationnelle de la foi, indispensable à la vitalité de l’Église.



Le Pape a insisté sur le fait que la foi en Corse ne se limite pas à une dimension privée, affirmant : « Non è un fatto privato ». Selon lui, elle s'exprime avant tout à travers une forte dimension collective, sans doute en référence à la piété populaire qui nourrit les liens communautaires de l'île.

Dimanche dernier, lors de son homélie, le Saint-Père a encouragé les Corses à poursuivre leur chemin dans la piété populaire, « très profondément enracinée » dans leurs pèlerinages, processions et dévotion. « Vous êtes un exemple vertueux en Europe », a-t-il salué, incitant les jeunes à s’investir davantage dans la vie socioculturelle et politique de l'île.



Par ces mots, le Pape François a non seulement remercié les Corses pour leur hospitalité, mais a également rendu hommage à une île où foi et culture s’entrelacent pour constituer une véritable communauté de vie et d’espérance.