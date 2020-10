Déploiement de la Fibre optique : Inauguration connectée à Santa Riparata di Balagna

Le très haut débit à travers le projet Corsica Fibra s'installe doucement, mais sûrement sur l'ensemble du territoire. Depuis la signature fin 2018 de la Délégation de Service Public (DSP) en faveur du déploiement du Très Haut Débit entre la Collectivité de Corse et SFR FTTH, les travaux avancent, et ce malgré la crise sanitaire liée au Covid-19.

Vendredi après-midi a marqué une nouvelle étape en Balagne.

La commune rurale de Santa-Riparata di Balagna a été reliée à la fibre optique.

D'ici à 2023, ce réseau très haut débit couvrira l'ensemble des communes de Corse, en dehors des deux agglomérations de Bastia et d'Ajaccio et de la commune de Biguglia sur lesquelles intervient l'opérateur Orange.



Son extension jusqu'aux logements, via le FTTH (Fiber to the home qui signifie : fibre jusqu’au domicile), permettra de répondre aux besoins de tous les foyers, entreprises et administrations.

Au total, 344 communes seront desservies et 170 000 logements en bénéficieront. 18 nœuds de raccordement optique (NRO) sont, d'ores et déjà, déployés sur les 74 prévus. 137 points de mutualisation (PM) sont également posés sur les 425 attendus.



Des communes déjà fibrées

"Plus de 28 500 prises d'arrivée fibre optique ont été construites jusqu'aux logements (FTTH) de bout-en-bout dont 20 500 sont commercialisables à Albitreccia, Bastelicaccia, U Borgu, Cavru, U Castella di Casinca, A Cirbaghia, Grussettu, è Prugna, Lisula, Lucciana, Monte, Munticellu, Ochjatana, l'Olmu, A Penta di Casinca, Pitrusedda, Santa Riparata di Balagna, Sarrula è Carcupinu, Sorbu è Ocagnanu, A Venzolasca et U Vescuvatu" , explique Gilles Simeoni lors de son intervention. D'ici à la fin de l'année, 8 NRO supplémentaires seront installés sur les communes de Ghisunaccia, Ponte a Leccia, Aleria, Sain Fiurenzu, Calvi, Pianellu, Lumiu et Siscu, ce qui portera à 26 le nombre de nœuds de raccordement. Les offres Très Haut Débit des fournisseurs d'accès internet seront accessibles avant la fin de l'année sur les zones d'habitations situées sur les communes de Penta di Casinca, U Castellu, Corti, Sartè, Pruprià et Sotta.





En Balagne, 5 300 foyers déjà éligibles

En Balagne, 6 600 prises (FTTH) sont construites et 5 300 foyers et entreprises, déjà, éligibles à la fibre.

Situés sur les communes de L'isula, Munticellu, Santa Riparata di Balagna, Belgudè et A Curbaghia, le réseau Corsica Fibra couvre déjà un quart des logements de ce territoire. Sur les 7 nœuds de raccordement Optique et les 59 points de Mutualisation nécessaires pour couvrir A Balagna, 3 nœuds NRO sont déjà installés à Munticellu, Palasca et U Spiluncatu, ainsi que 30 points de Mutualisation PM.

La commune de Santa Riparata di Balagna, où a eu lieu cette inauguration, est désormais desservie à partir du NRO positionné à Munticellu, et reliée à 8 points PM qui irriguent l'ensemble des locaux professionnels et des logements de la commune. A ce jour, la Santa Riparata compte 742 prises fibre construites de bout-en-bout, dont 676 habitations éligibles à une offre fibre.





Tous les logements raccordés au Très Haut Débit d'ici à 2023

Enfin, comme cela a été précisé par les différents intervenants, tous les logements seront raccordés au Très Haut Débit d'ici 2023. Marcel Torracinta, maire de Santa Riparata di Balagna, très satisfait, a souligné l'importance de l'arrivée de la fibre en Corse et particulièrement dans sa commune : " La fibre est un facteur de développement, un vecteur de communication, de maintien de l'emploi, une source de vie pour notre village " . Et lançait : "Soyez connectés avec la vie de notre village, avec la population qui y vit et qui y travaille". Rappelons que la fibre permet un accès ultra-rapide à Internet, des téléchargements en quelques secondes, par exemple pour un film, contre plusieurs minutes aujourd’hui avec une connexion ADSL. Elle permet également de regarder la télévision en haute définition, en 3D et même en simultané sur plusieurs écrans dans un même foyer. Elle offre, enfin, de nouveaux usages mis en lumière notamment par le confinement lié à la crise sanitaire, comme le télétravail à domicile, l’école numérique…





Un projet de 327 millions €

A son tour, Lionel Recorbet, PDG de SFR, expliquait à quel point que le Haut Débit était un outil fondamental et que tout était mis en œuvre pour assurer sa mise en place dans les délais et l'ouverture à tous les opérateurs. Ainsi, les habitants et les entreprises pourront souscrire à une offre fibre auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix. " C'est un projet de l'ordre de 327 millions € porté par SFR FTTH grâce à une participation conséquente de la Collectivité de Corse à hauteur de plus de 50 millions €. C'est un projet qui répond aux enjeux technologiques de nos villages. Je remercie les hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien, notamment les techniciens de CRT. A ce jour, ce sont près de 300 emplois qui sont concernés, un effort conséquent est fait sur la formation", déclarait Lionel Recorbet.



Une attente légitime

Satisfaction également de Gilles Simeoni, qui, dès son arrivée début 2016 à l'Exécutif de Corse, a érigé le chantier du Haut et Très Haut Débit comme une priorité stratégique. L'un de ses objectifs était de répondre aux besoins des territoires insulaires en situation de fracture numérique avérée en zone rurale. Il a, donc, d'abord, rendu hommage " aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix de vivre au village, aux élus, aux maires, présidents de communautés de communes qui, au quotidien, se battent pour fixer la vie, pour développer des services, travailler à l'échelle du territoire, promouvoir l'école, les services publics, la santé, l'accès à la culture.... Ce que vous faites, vous le faites de façon opiniâtre et avec honnêteté. Ce que nous faisons ensemble, c'est de permettre à la Corse de rentrer de plein pied dans le 21ème siècle. Puis, il a rappelé que " l'arrivée de la fibre chez nous est une bonne chose. Elle répond aux attentes légitimes des territoires. Aujourd'hui, en quelques années seulement, nous avons considérablement avancé. A notre arrivée aux affaires fin 2015, nous avons relancé ce dossier de fibre à Haut Débit, avec l'engagement constant de la CDC, et je veux notamment saluer le directeur et l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées". Et de conclure :" Le numérique est, aujourd'hui, indispensable pour tous les usages. Attractivité économique, développement scolaire, accès à l'offre culturelle, Isanté, icommerce, ouverture sur le monde et la Méditerranée... Sans le haut débit nous ne pouvions pas le faire, avec le Très Haut Débit tous les possibles sont ouverts. Bien sur, ce n'est pas la seule réponse, mais c'est un des moyens que vous saurez mobiliser à côté de tous les autres pour faire que tous puissent continuer à vivre de façon harmonieuse dans nos villages ".