Dégâts causés par les intempéries : les assureurs corses prennent le relais

Une telle tempête avec des dommages aussi importants, Marcel Pianelli, directeur de l’agence Axa Pianelli à Bastia n’en a jamais vu en trente ans d’assurance. Toitures complètes arrachées, portails électriques cassés, fils électriques détachés… après les vents qui ont soufflé ce jeudi 18 août sur la façade ouest de la Corse, le téléphone de l’assureur n’arrête plus de sonner. « Pour ceux qui avaient du réseau ou de l’électricité, les appels ont commencé hier en fin de matinée, aujourd’hui cela continue. Des sociétaires de Balagne, du Cap Corse, du Nebbiu, de Moriani effectuent leur déclaration… il y a que Bastia qui n’a pas beaucoup été touché », lance Marcel Pianelli. Habituellement, ces tempêtes ne touchent pas la Corse au mois d’août. « Il peut y avoir quelques orages après le 15 août mais là, avec des pics à plus de 220 km/heures à Marignana, cela s’apparente à un ouragan », poursuit l’assureur. Pour prendre en compte la spécificité de cette tempête, Axa France a déclenché une cellule de crise pour simplifier le traitement des dossiers.



En cas de dommages que faire ?



Au lendemain de ce phénomène naturel ravageur, c’est la question que se posent beaucoup de sinistrés. « La première chose à faire c’est prendre des photos qui serviront au dossier et prendre des mesures, par exemple dans le cas du changement d’un volet ou d’une baie vitrée. Ensuite, il est important de sécuriser le bien pour le sauvegarder. Par exemple si le toit a été endommagé il faut appeler un professionnel pour qu’il le bâche, pour une baie vitrée c’est la même chose. Il faut vite condamner l’accès pour éviter les vols », explique Marie-Luce Ambrosini, assureur retraité depuis peu a passé 35 ans à la Matmut de Bastia. Une fois mis en sécurité, vient le temps de la déclaration du sinistre à l’assurance. Ici, plusieurs possibilités existent : l’enregistrement en ligne, par téléphone ou bien directement en agence. « On a eu plusieurs personnes qui sont passées au bureau, elles étaient inquiètes et notre rôle c’est aussi de faire du relationnel », confie Marcel Pianelli. Par la suite, l’assureur indique les démarches à suivre et peu faire intervenir un expert pour constater les dégâts.



Qu’est-ce qui est pris en charge par l’assurance ?



En visite en Corse, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué ce vendredi 19 août que dès ce mercredi 24 août, « l’état de catastrophe naturelle » sera décrété pour cette tempête. Ce décret interministériel prévoit un délai de 10 jours à compter de la date de parution de l’arrêté pour que les sinistrés déposent un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance. Toutefois, pour les particuliers, ce décret est important lorsqu’il s’agit d’inondations. Dans le cas de la tempête de ce jeudi, les contrats d’assurance habitation multirisques prennent déjà en charge les dégâts liés aux tempêtes. « Ce décret est surtout pour les intercommunalités, les communes et les professionnels », précise l’ancienne employée d’assurance.