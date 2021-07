Défilé du 14-Juillet : Shailine Culioli, une portovecchiaise à Paris

Le Service National Universel est un projet d’émancipation de la jeunesse. Il s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans à travers 3 étapes : un séjour de cohésion, une mission d’intérêt général et la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois (service civique, armée etc.)

Les objectifs de sa mise en œuvre sont la transmission d’un socle républicain, le renforcement de la cohésion nationale, le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle. Il est prévu qu’au terme de son extension à une classe d’âge, le SNU remplace la Journée Défense et Citoyenneté.

A la demande d’Emmanuel Macron, une chorale de l’engagement s’ajoute aux cérémonies du 14 juillet. Cette dernière s’inscrit au sein d’un programme « sous un grand chapeau, une jeunesse engagée ».

« Le SNU a envoyé des mails dans nos lycées afin de nous parler d’un séjour de cohésion en préparation qui sera obligatoire dans les prochaines années. Nous avons appris par la suite que le SNU ferait partie des cérémonies du 14 juillet. Nous nous sommes donc présentés » explique Shailine Culioli

Tout s’est ensuite enchaîné.

« Mes camarades ambassadeurs ont été choisi pour partager SNU et représenter leur région, moi pendant le séjour j’ai été élu par ma compagnie et ensuite tirée au sort avec 3 autres pour représenter la Corse à Paris. Nous clôturons le 14 juillet. Nous serons sur la place de la Concorde. Nous marcherons sur la place, avec deux chansons, et un peu de chorégraphie. »





A travers cette aventure, des jeunes ont pu se rencontrer et échanger

« Nous sommes restés dans nos régions. Lors de l’inscription nous avons pu rencontrer d’autres personnes de Corse qui venaient du Cap, de la Balagne, du Sud. Pour la chorale des jeunes, j’ai beaucoup sympathisé avec des pompiers, des élèves du lycée militaire, nous avons pu échanger et ce fut très instructif. »

Une expérience unique pour cette jeune fille. « C’est exceptionnel à 16 ans de participer au défilé du 14 juillet avec le corps de l’armée, de rencontrer des personnes engagées et de participer à la fête la plus importante pour la France. C’est une occasion qui ne se présente qu’une fois. »





L'évènement nécessite toutefois une préparation intense, avec une vie en communauté, des activités mais aussi un encadrement militaire. « Nous sommes tous arrivés, mercredi. Nous repartons jeudi. Le matin on se lève très tôt afin d’avoir la place de la Concorde libre, sans voiture pour répéter. A midi et l’après-midi, nous répétons à la base militaire. Les horaires sont durs. Mais c’est formidable d’avoir accès aux coulisses d’une telle cérémonie. »

Pour Shailine, il y a tout de même une appréhension : « là nous sommes la veille, je me rends compte que nous allons passer devant des millions de personnes. Cela fait forcement stresser. Cependant, j’ai confiance car nous avons beaucoup répété les chants, les chorégraphies. Je ressens aussi une certaine excitation. »





Le choix qui s'est porté sur elle, est vécu comme une grande fierté pour la jeune fille ainsi que ses proches.

« C’est une grande fierté pour moi et ma famille. C’est extraordinaire. Je n’ai pas "percuté" tout de suite. Je pense que je m’en rendrais compte demain lorsque j’y serai ! »

Une expérience qui lui donne des projets pour son avenir. « Je n’avais pas eu pour objectif de rejoindre l’armée mais on peut s’engager dans le cadre des études en étant réserviste... Je vais me renseigner. »

Ainsi, Shailine se prépare à un des évènements les plus importants de l’année avec l’envie de poursuivre son engagement.