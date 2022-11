Dédicace de "Claude Papi l'icône" à la médiathèque L'Animu

Un livre à six mains sous les plumes des journalistes Jean-Paul Cappuri, Jean-Marc Raffaelli et Jean-Richard Graziani qu'il n'est pas vraiment nécessaire de présenter tant leur parcours professionnel en tant qu'observateurs avisés du sport corse épouse l'existence du SECB puis du SCB. Des textes ciselés, des témoignages, bien entendu des;"images" nous font replonger dans la vie du Divin Chauve. De ses débuts à Porto-Vecchio jusqu'au sommet de l''Europe.Tout cela mis en musique par Xavier Grimaldi dont on connaît l'amour de la belle ouvrage.

La première dédicace de cet ouvrage a logiquement eu lieu, hier, en deuxième partie d'après-midi, dans les locaux de la Médiathèque L'Animu à Porto-Vecchio, en partenariat avec a Cità di Portivechju et en présence des auteurs, de la famille de Claude, Mady son épouse, ses filles Marie-Jeanne et Stéphanie, de Joseph et Marc ses frères et d'un nombreux public.

Jamais L'Animu n'avait connu pareille fréquentation pour une dédicace;signe évident que Claude Papi appartient, malgré les années qui passent, à la mémoire collective. Un public intergénérationnel autre signe évident que le parcours de l'enfant di Portivechju intéresse bien au-delà de ceux qui ont pu le côtoyer ou être témoins de ses exploits. Il est vrai qu'au-delà du footballeur talentueux à l'excès,

il était un homme aux valeurs affirmées et à l'évidente humilité.

Le meilleur footballeur corse de tous les temps a rassemblé plusieurs dizaines de personnes qui, en plus, de la dédicace ont pu assister à

une projection retraçant le parcours du milieu de terrain du Sporting.

Une assistance bien ancrée dans ce territoire de l'extrême sud où l'on, notait les présences des maires de Bonifacio et Figari, Jean-Charles

Orsucci et Jean Giuseppi. Jean-Richard Gaziani, Jean-Paul Cappuri et, Jean-Marc Raffaelli ont, ensuite, retracé les grandes étapes de cet ouvrage. Le public a livré, aussi, ses anecdotes sur Claude. Une

soirée sur le thème de la convivialité et de l'échange qui tenaient particulièrement au Divin Chauve.

Et puis au terme de cette dédicace, les échanges ont duré et l'on a retrouvé, les accents de ce Portivechju di Tandu.

Il est certain que vendredi soir à L'Animu la magie Claude Papi, lui qui savait enflammer les stades, a opéré une nouvelle fois.