Découvrir la Corse : Les incontournables d'une île aux mille facettes

Ajaccio, l'héritage de Napoléon





Bonifacio et sa forteresse sur les falaises





Porto-Vecchio, plages et farniente





Corte, au cœur des montagnes corses





Calvi et la Balagne, entre mer et villages perchés

Première escale conseillée : Ajaccio, capitale de l’île et ville natale de Napoléon Bonaparte. Ses ruelles ombragées, ses marchés animés, et ses monuments dédiés à l'Empereur attirent les passionnés d’histoire. Accessible par le ferry, si vous préférez une option sans tracas pour partir à Ajaccio, choisir des vacances en Corse tout compris avec vol peut être l'option idéale.En toile de fond, le golfe d’Ajaccio qui vous permet de profiter des belles plages. N’hésitez pas à réserver une excursion en bateau vers les îles Sanguinaires, réputées pour leurs paysages sauvages et leurs célèbres couchers de soleil.À l'extrême sud de la Corse, Bonifacio impressionne par sa situation unique : perchée sur des falaises de calcaire blanc, la ville domine la mer avec un panorama à couper le souffle. C’est une ville animée autour de son port et de la charmante vieille ville fortifiée.Non loin de là, l'archipel des Lavezzi est un sanctuaire naturel où sont proposés divers baptême de plongée sous-marine et d’excursions à la découverte des fonds marins Porto-Vecchio est une étape incontournable si vous recherchez des plages de sable fin et d’eaux cristallines. Parmi les plus réputées, la plage de Palombaggia, encadrée de pins parasols, fait partie des joyaux du sud de l’île.À quelques kilomètres, Santa Giulia offre un décor tout aussi enchanteur. La vieille ville de Porto-Vecchio, quant à elle, mérite une visite pour son charme historique et ses ruelles bordées de boutiques et restaurants.Vous appréciez les vacances plutôt sportives ? Rendez-vous à Corte, au centre de l’île. C’est est le point de départ de nombreuses randonnées dans la vallée de la Restonica. Ses sentiers mènent à des lacs d’altitude, comme les lacs de Melo et Capitellu. On vous recommande également de vous rendre à la source de Ficaghola, l’Arche de Corte ou encore aux gorges du Tavignano. Pour les plus expérimentés, des chemins plus exigeants mènent aux crêtes environnantes.Sur la côte nord-ouest, la ville de Calvi charme par son port de plaisance, sa citadelle génoise et ses longues plages de sable. Cette ville est fréquentée par de nombreux visiteurs chaque année. Mais la véritable richesse de cette région se trouve dans l’arrière-pays de la Balagne, avec ses villages perchés comme Pigna ou Sant'Antonino. Ces lieux authentiques, où l’artisanat local est encore bien vivant, vous réservent de beaux panoramas sur la mer Méditerranée.Pour bien préparer votre séjour en Corse, planifiez votre voyage à l'avance, surtout si vous y allez en haute saison. Réservez vos hébergements et transports tôt, car l'île est très prisée. Louer une voiture est recommandé pour découvrir les recoins moins accessibles et profiter pleinement de tout ce que l’île a à offrir.