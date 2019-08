Découvrez la Chapelle de Santa Cristina de Valle di Campoloro et ses fresques

Rédigé par La rédaction le Mardi 13 Août 2019 à 12:16

Cette année l’association "Les Amis de la Chapelle de Santa Cristina de Valle di Campoloro" a démarré un projet, négocié avec la Collectivité de Corse, visant à la valorisation de la chapelle de Santa Cristina de Valle de Campoloro. Elle est située à 10 minutes de la T10.

Depuis le 19 juin, l’association assure les permanences et anime les après-midis de 15 h à 18 h le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine (en raison des fortes chaleurs nous avons adapté les horaires. Ils sont actuellement de 16 h à 19 h).

Une personne formée apporte des informations et répond aux nombreuses questions des visiteurs, Mme Manon Vandernoot à la demande du public interprète de courts chants corses, en soliste, a cappella.

Les résultats sont très encourageants et les visiteurs très satisfaits.

A la demande, visites de groupe commentées en langue corse, anglais ou italienne.

Cette initiative se poursuivra jusqu'au vendredi 22 septembre. y compris les deux journées européennes du patrimoine.

Informations : info@amis-chapelle-santa-cristina.org

notre blog: http://valle-di-campoloro-chapelle-sainte-christine.over-blog.com/

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie