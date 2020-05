Déconfinement : reprise "progressive mais normale" au tribunal d'Ajaccio

Le tribunal d’Ajaccio serait donc à l’abri de l’engorgement ?

La présidente est confiante. « À Ajaccio, il n’y a pas énormément de stock juridictionnel, ce qui va nous permettre de reprendre rapidement une activité quasi normale ». Un pic d’activité serait néanmoins à craindre pour septembre. En effet, en raison de la grève des avocats, débutée 2 mois et demi avant la fin du confinement et arrêtée la veille de celui-ci, de nombreux actes de procédures n’ont pas encore été lancés, mais risquent de l’être prochainement. « C’est la raison pour laquelle nous souhaitons traiter maintenant un maximum de dossiers pour faire face à cette éventuelle activité de septembre ».

À cette nouvelle organisation des procédures s’ajoute une nouvelle organisation des effectifs et des services. Raisons de santé, gardes d’enfants… Certains ne sont toujours pas au complet. Pour pallier ces difficultés, on s’organise : télétravail, port de dossiers à domicile… Point positif, le confinement a permis de tester de nouveaux outils numériques, notamment de webconférences. « Ils pourront nous servir si des avocats de Porto-Vecchio, par exemple, ne peuvent pas se rendre au tribunal » explique Véronique Imbert.



Pour mettre en place l’organisation des locaux en conformité avec règles sanitaires, la présidente elle-même a dû mettre la main à la pâte. « C’est du boulot », confie-t-elle. « Nous avons dû mettre en œuvre tout cela parfois par nos propres moyens, nous avons été acheter des poubelles, nous avons scotché des pancartes… ». Malgré le déconfinement, l’accès au tribunal reste en effet restreint : seules les personnes munies d’une convocation sont autorisées à rentrer. Il n’y a plus d’audiences dans les étages, la salle de réunion a été réaménagée afin de respecter les mesures de distanciation physique avec deux entrées et des chaises espacées. Un système de filtrage a été mis en place à l’entrée, avec un giratoire. Précautions d’autant plus essentielles que la totalité du matériel de protection nécessaire n’a toujours pas été réceptionnée, notamment le gel hydroalcoolique. « Rupture de stock, plus l'insularité... On se débrouille en attendant » termine la magistrate.