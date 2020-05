Déconfinement : les plages de l'Ile-Rousse en toute sécurité

Au lendemain du déconfinement, à la demande du maire de l'Ile-Rousse, par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2020, les plages de la Gare, de la Marinella dite "plage d'or" et de la Ginebara dite "plage de "Caruchettu" sont sous conditions rouvertes au public.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, malgré le beau temps, peu nombreux sont ceux à profiter de cette liberté retrouvée.

Ce mercredi matin, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, accompagné de son 1er adjoint Henri Nappi et de Jean-Simon Savelli s'est rendu sur place où les employés posaient les derniers panneaux de réglementation.

Sur ces derniers on pouvait lire à l'aide de pastilles vertes qu'étaient autorisés sur la plage: la promenade, le sport individuel, la position statique, la pêche et engins non motorisé (planche à voile, kayak....)

En revanche, sont formellement interdits, mais cela va de soit: pique-nique, barbecue, alcool, déchets.

Par ailleurs, il convient de respecter les distances entre petits groupes, tout comme il convient de respecter les gestes-barrières en application depuis le tout début de l'épidémie.

" Il était important pour la population de retrouver l'accès à nos plages. J'ai confiance en mes concitoyens. Ils ont été respectueux durant les 55 jours de confinement et il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'il en soit autrement.

Au moment où le gouvernement s'apprête à autoriser la réouverture des établissements, il était aussi indispensable que les plagistes retrouvent leur plage. Cette épidémie laisse des traces dans tous les domaines. J'espère que nous pourrons encore sauver ce qu'il est encore possible, au mois pour les mois de juillet et août"

Le premier magistrat est ensuite allé au devant de personnes installées sur le sable et de joggeurs sur la promenade "A Marinella" qui retrouvait son animation.