Déconfinement: comment s'organiseront les transports dans le Pays Ajaccien ?

La reprise du service s'effectue uniquement sur les lignes 1, 2, 3, 2B, 9 et 7Tous les moyens matériels et humains disponibles seront mobilisés sur les axes principaux et très fréquentés afin d’augmenter les capacités de charges et respecter les consignes gouvernementales*1bus Ligne 1*4 bus Ligne 2*2 bus Ligne 3 (horaires d’été)*1 bus Ligne 2B*1 bus Ligne 9*2 bus Ligne 7A ce jour CAPA Muvistrada n'a pas de visibilité sur la circulation et son impact sur les temps de trajet, des adaptations interviendront dans les jours à venir.Toutes les informations sur l'offre de transport sera disponible au plus tard le 10 mai 2020 sur le site https://mobilite.muvitarra.fr/ - Le port du masque est obligatoire- Les bus sont équipés de gel hydroalcoolique, nous vous demandons de l'utiliser à la montée du bus,- Le nombre de place est limité afin de respecter les mesures barrière : Un siège sur deux et les places debout sont identifiées par un marquage au sol ;- Afin de respecter la distanciation sociale, le nombre de place est limité : entre 13 & 19 personnes maximum par bus ;- Il est formellement interdit de stationner à l’avant du véhicule à proximité de la cabine conducteur ainsi que dans les allées.Dès le lundi 11 mai, des contrôles seront effectués dans les véhicules afin de vérifier que les mesures sont respectées pour la sécurité de tous.Les bus seront gratuits jusqu’au 31 mai 2020.A compter du 1er juin 2020, les bus seront payants mais la vente à bord restera suspendue.L’agence commerciale sera ouverte au public à partir du 25 mai 2020.Pour toutes les informations vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.95.23.29.41 du lundi au vendredi de 9h à 12h – 14h à 18h.