Déconfinement : Paul-André Colombani ne participera pas "à un vote qui supprime le débat parlementaire"

Dans un post sur sa page Facebook, le député Paul-André Colombani dénonce :

" Il s'agit là d'un passage en force du gouvernement qui supprime le débat parlementaire relatif à un sujet crucial pour nos libertés individuelles. Cet amalgame nous empêche d'être consultés sur le fond et de nous prononcer sur le traçage numérique en tant que tel : c'est donc un véritable déni de démocratie !

De plus, les députés ne peuvent exercer sereinement leur contrôle de l'action du Gouvernement en votant dans la précipitation une stratégie globale de déconfinement, quelques minutes seulement après sa présentation par le Premier Ministre.

Je ne présume pas de la qualité de ce plan, je ne doute pas qu'il contiendra de bonnes mesures, mais j'estime simplement que les conditions ne sont pas réunies pour procéder à son examen.

S'agissant d'un texte aussi décisif et aux conséquences aussi déterminantes pour l'avenir de nos concitoyens dans les semaines à venir, nous avons, plus que jamais, impérativement besoin d'un débat parlementaire éclairé et respectueux de la démocratie."