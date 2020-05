Déconfinement. Le marché de Bastia rouvre ce samedi 16 mai

Après plusieurs semaines de fermeture, ce samedi les producteurs et commerçants pourront installer à nouveaux leurs étals sur la place du marché de Bastia. Dans un contexte sanitaire inédite des barrières sanitaires seront appliquées avec la distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée, régulation du nombre de clients dans le périmètre du marché, sens de circulation et port du masque conseillée pour les clients et les commerçants.

Afin de garantir un accès sécurisé aux lieux, la Ville de Bastia en concertation avec les exposants a mis en effet en place un dispositif rigoureux qui prévoit entre autre la réduction du nombre d’exposants qui a été porté à 34 le samedi matin et 42 le dimanche contre plus d’une 60aine habituellement.