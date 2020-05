Déconfinement : Georges Mela propose la mise en place d'un passeport sanitaire pour la Corse

Dans un long post publié sur les réseaux sociaux, le maire de Porto Vecchio et président de la communauté de communes du Sud Corse revient sur la crise sanitaire et son impact sur l’économie de sa région en proposant que l'entrée et la sortie de l'ile, pour les visiteurs, soit régulée par un passeport sanitaire.



Pour Georges Mela, qui « travaille depuis plusieurs semaines à des propositions de soutien et de relance de l’activité du secteur du tourisme » afin d’éviter son effondrement, la question des transports est cruciale pour la Corse.

En effet après des nombreuses rencontres avec les acteurs représentatifs des différents métiers du tourisme « un sujet s’est avéré essentiel et doit être traité en urgence : c’est la sécurisation sanitaire de l’île. »



La Corse doit impérativement être une destination sécurisée



Pour ce faire le premier magistrat de Porto Vecchio propose la mise en place d’un principe de passeport sanitaire pour l’île, comme en Sardaigne qui est engagés depuis des semaines « dans une démarche de mise en place d’un passeport sanitaire qui garantit un double filtre aux entrées et sorties de l’île, sur la base de tests effectués sur les visiteurs. »

Cet été on ne rentrera pas en Sardaigne sans un certificat de test COVID-19 négatif de moins de 7 jours, ni sans se soumettre à un nouveau test dans les aéroports ou ports de l’île. Cette solution pour Georges Mela « doit être engagée sans délais pour la Corse. » avec la contribution des collectivités locales et de l’Etat « même si cela nécessite une organisation lourde et un travail technique colossal. Il ne pourra s’organiser sans le concours actif des collectivités locales, qui ont la maîtrise du terrain, des consulaires qui gèrent les ports et aéroports, de la région qui doit assumer le pilotage de ce plan de sécurisation et naturellement de l’Etat qui organisent les flux de transports et dispose des compétences régaliennes. »

Pour Georges Mela ces mesures de protection devront être prolongées dans les lieux et établissements recevant du public pour garantir des conditions de sécurité maximales.

« Notre saison touristique, bien qu’encore hypothétique, ne pourra se réaliser que si nous mettons tout en œuvre pour la rendre possible, avec le souci constant de protéger notre population et d’écarter le risque de bain de sang économique et social auquel nous sommes aujourd’hui fortement exposé. Nous y prendrons toute notre part. »