Déconfinement : En Méditerranée les plaisanciers peuvent reprendre le large

Même si le déconfinement de la mer Méditerranée s'effectuera « progressivement » et sous « certaines conditions », à compter de lundi prochain les plaisanciers pourront reprendre le large.

Le préfet maritime de Méditerranée a en effet signé ce jeudi un arrêté autorisant dès le 11 mai la reprise de la plaisance et des loisirs nautiques en Méditerranée. À certaines conditions qu’il a précisé dans une vidéo publiée sur Twitter : "Les navires pourront aller jusqu’à 54 miles nautiques mais pas au-delà, et ils ne pourront pas transporter plus de 10 passagers. Quant aux loisirs nautiques, lorsque l’accès au littoral sera autorisé (par les préfets, sur demande des maires), ils ne pourront pas être pratiqués au-delà de 300 m. . Les plaisanciers, qui voudraient rejoindre par la mer une résidence secondaire, devront demander une dérogation. »

Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard a aussi précisé que ce dispositif concerne la période du 11 mai au 2 juin.