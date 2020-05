Déconfinement : « A Bucciata Bastiaccia » maintenue

Si la Fédération Française de Pétanque a bien annulé des événements antérieurs au 31 juillet, du coté de La Boule du Prado, organisatrice de « A Bucciata Bastiaccia », tout est mis en place pour assurer la 6ème édition du 19 au 23 Août sur la place St Nicolas à Bastia. «Nous sommes en attente des validations des autorités compétentes à savoir la Préfecture de la Haute-Corse, la ville de Bastia, la Communauté d'Agglomération de Bastia et la FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal), dans les jours à venir » explique les frères Lamperti. La Fédération doit se réunir le 30 mai pour définir quelles seront les mesures d’hygiène à mettre en place sur les terrains. «Pour l’instant, la pétanque ne peut se pratiquer qu’en loisir, avec des consignes strictes » précise Jean-Charles Lamperti, «pas plus de 10 personnes rassemblées pour jouer, des parties uniquement en tête à tête où chacun ramasse ses boules et utilise son propre cochonnet. Il y a aussi des écarts à respecter entre les joueurs. Ces consignes seront surement appelées à évoluer suivant l’évolution de l’épidémie, et les impératifs du jeu professionnel ».

En attendant, les organisateurs sollicitent partenaires institutionnels et privés pour permettre d’assurer financièrement le déroulement de cette 6ème édition. De nombreux champions sont une nouvelle fois attendus : les Rocher, Lacroix, Boursicaud, Hureau, Lamour, Bonetto, Hachadourian, Puccinelli, Montoro, Mallet, Cano, Philipson, Molinas et bien d’autres encore…Du coté des sélections nationales, ont d’ores et déjà donné leur accord, la France, le Portugal, la Suisse, l’Allemagne et Monaco…