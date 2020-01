Déchets. Frédéric Larigi (Valincu Lindu) : "Le plan esquissé par la CdC nous aidera à sortir de la crise"

"Nous avons eu quelques assurances et des informations" affirme Frédéric Larigi quand on l'interroge sur les échanges de samedi dernier.

"Nous avons été conviés à une réunion par le Conseil exécutif au cours de laquelle nous ont été présentées les solutions à court à moyen et à long terme."

"Il appartiendra aux élus de présenter le calendrier leurs annonces et de ce qu'ils ont prévu" précisait le porte-parole de Valincu Lindu , sans en dire d'avantage mais en laissant clairement entendre qu'à partir de là le périmètre de là récolte des déchets pourrait être élargi au-delà de la communauté du Sartenais -Valincu et Viggianellu 1 serait conforme au plan de développement et de gestion des déchets de Corse.



Une position qui suscite beaucoup d'espoir à Viggianellu. "C'est plus que cela encore" ajoute Frédéric Lugeri. " Si ces dispositions sont mises en application sur le court et le moyen, c'est l'assurance que Viggianellu 2 ne serait utile à personne. Ni à Viggianellu ni à un autre site. L'idée c'est à terme d'adhérer à la philosophie du mode "zéro déchet" encore plaidée avec la conviction qu'on lui connait Rossano Ercolini samedi dernier à Corte."





Dès lors outre la production journalière de la communauté des communes du Sartenais-Valincu, Viggianellu pourrait recevoir les déchets du Grand Sud y compris "les balles qui pendant la crise le Syvadec a envoyé pour rien ailleurs !"

Une perspective à laquelle vont adhérer outre Valincu Lindu quelques maires et présidents d'intercommunalité, "qui pour la circonstance, abandonnant leur étiquette Syvadec, ont travaillé à ces solutions avec le président du Conseil exécutif et le président de l'office de l'Environnement".

Le mot de la fin de Frédéric Lugeri ?

"Ce plan esquissé par la CdC est bien".