Décès de Paul Natali : l'hommage de la CCI de Corse

C.-V. M le Mardi 31 Mars 2020 à 17:10

Le Président de la CCI de Corse Jean Dominici, son gendre, les anciens présidents, les membres et anciens membres, les collaborateurs et anciens collaborateurs consulaires, ont eu la tristesse et la douleur d'apprendre aujourd'hui la disparition du Président Honoraire Paul Natali.

Dans ces circonstances si particulières, toutes et tous tiennent à faire part de leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches ainsi que de leur plus grand respect et de leur plus grande reconnaissance à l'immense stature humaine et consulaire qu'a été Paul Natali tout au long de ses mandats.

Après le deuil et le recueillement, après la crise, viendra le temps de l'hommage et notre institution sera au premier rang des témoins de son époque pour que l'histoire des CCI de Corse tellement marquée de son empreinte retienne son travail, son œuvre et sa personnalité si attachante, qui nous manque déjà."



