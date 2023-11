Décès d'un bébé après sa naissance à Ajaccio : La famille dénonce "un défaut de prise en charge"

La famille appuie sur les manquements dont la mère aurait été victime durant sa prise en charge. Avec leur avocat, les parents de Marcellu assurent qu’il y a eu une tentative de maquiller le dossier médical. « Nous avons incontestablement la certitude que l’hôpital a voulu maquiller ses fautes, expose Me Coubris. L’hôpital a délibérément demandé des rapports de certains intervenants tout à fait inexacts. La situation de ma cliente a été sous évaluée et ils ont confirmé cela dans le rapport d’expertise par des rapports. Heureusement, un homme a refusé de rester dans ces mensonges. Il a reconnu noir sur blanc qu’il avait menti volontairement à la demande de l’hôpital pour minimiser la gravité des faits. Le dossier médical fait foi, lorsqu’il dit le contraire c’est beaucoup plus compliqué de prouver que les signes cliniques d’une hémorragie interne étaient évidents ».

En effet, selon le père de Marcellu, l’un des intervenants du 4 avril a, dans un second rapport, indiqué qu’il avait menti sur le premier. « Il a déclaré : « avoir rendu un faux rapport" qu'il se doit "par un souci de conscience de rétablir certaines vérités (…). J’ai menti sur les symptômes. J’affirme dans mon rapport initial que les constantes sont tout à fait normales mais cela est faux. Avec le recul, l’écoute et beaucoup d’information je sais aujourd’hui que ses constantes n’étaient pas normales du tout. » Il avoue avoir menti sur son rapport. »

Si, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée, un dossier a été adressé à la commission de conciliation et d’indemnisation « afin de comprendre et d’identifier les fautes médicales, reprend Me Coubris. Par la suite des experts seront désignés et une fois que nous aurons le rapport d’expertise, nous arriverons à le seconde étape de notre démarche qui sera, peut-être, de déposer plainte ».

Face à tous ces éléments, les parents du petit Marcellu réclament la démission du directeur de l’hôpital d’Ajaccio. « Rien ne ramènera notre enfant, mais en tant que mère je ne peux pas baisser la tête en me disant que c’est la vie. Combien de familles ont déjà vécu ça avant nous et combien d’autres le vivront encore si rien ne change ? »



Contactée, la direction de l’hôpital d’Ajaccio n’a pour l’heure pas souhaité répondre.