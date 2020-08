Déception à l'Ile-Rousse après l'annulation du concert des Chjami Aghjalesi

Le comité des fêtes A Marinella communique :

"Le concert des Chjami Aghjalesi prévu ce soir à 22 heurtes a été annulé par la préfecture de Bastia.

Malgré notre grande déception nous pouvons comprendre cette décision dictée par le principe de précaution, nous en déplorons cependant la forme sur les points suivants :

Le timing tout d'abord : nous avons été prévenus de cette annulation jeudi soir à 20 heures alors que la demande était déposée depuis plusieurs semaines. Cette décision de dernière minute s’apparente à un manque de respect pour les organisateurs et surtout pour les artistes, qui connaissent assez de désillusions et de difficultés pour qu'on leur inflige une telle douche froide.

De plus, pourquoi donner l'accord puis maintenir le concert de Voce Ventu et annuler celui des Chjami Aghjalesi ?

Nous avons tenté de convaincre, de rassurer. En vain.

Pourtant, le concert de Voce Ventu hier soir s'est déroulé dans des conditions parfaitement maîtrisées et dans le respect le plus rigoureux des gestes barrières. Alors que se produisent actuellement de nombreuses soirées partout en Corse et sur le continent où les débordements inquiétants se multiplient, nous avons pour notre part organisé un événement contrôlé par un service de sécurité, avec la distance réglementaire entre les chaises, en suivant à la lettre toutes les consignes reçues. Il en aurait été tout autant pour le concert de ce soir. Celles et ceux présents hier soir pourront confirmer la tenue irréprochable du concert de Voce Ventu.

Nous prenons donc acte avec déception de cette annulation, nous sommes désolés pour les artistes et le public. Nous remercions les spectateurs d'hier soir, nombreux et responsables, ainsi que le groupe Voce Ventu et les services de la municipalité de L'Isula.

Et nous espérons, comme tout le monde, voir rapidement la fin de cette période propice aux aberrations et aux décisions contradictoires et le retour de la cohérence, de la sérénité et par-dessus tout le vrai retour des jours heureux.