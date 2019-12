Décembre et sa météo chaotique : bilan contrasté pour les commerçants bastiais

A l’heure où la tempête Fabien se calme et que les bastiais achèvent leurs achats de Noël, les commerçants font le bilan. Valérie fleuriste et propriétaire de L’Orchidée sur le boulevard Paoli, raconte avoir perdu des ventes : « C’est réellement l’accumulation de trois semaines d’intempéries qui nous a fait mal. Plus d’un tiers de notre chiffre se fait pendant les fêtes de fin d’années. Aujourd’hui, nous ne sommes même pas à 50% de ventes par rapport à l’année dernière. De plus, les fleurs de Noël que nous vendons craignent le vent et nous n’avons pas pu mettre en place notre présentoir extérieur. On a perdu en visibilité ».



Pourtant, certains fidèles clients ont quand même permis à Valérie de travailler, notamment à travers les commandes par téléphone et les livraisons qui ont pu avoir lieu malgré le mauvais temps.