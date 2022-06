Décaméron 2021, la nouvelle revue « mensannuelle » des éditions Albiana

Dans la foulée du projet du grand confinement, Décaméron 2020, les éditions Albiana avaient lancé en juin 2020 une nouvelle nef littéraire collective ouverte à tout lecteur avide de remettre pied sur le pont, tout auteur en quête de caps à explorer. Ainsi est né le Décaméron 2021 ..« Que s’est-il passé entre juin 2020 et juillet 2021 ? Bien malin qui pourrait retracer le fil des événements tant l’improbable valse médiatique menée par l’infernal virus a bousculé nos repères sociaux, humains, temporels. Quelle histoire a-t-elle été écrite tandis que nous nous regardions en chiens de faïence méfiants, déboussolés, apeurés… distanciés ! ? Tandis que nous espérions comme des enfants perdus, prêts à nous vouer à tel oracle, tel prophète, telle médecine ou telle improbable technologie, que se passait-il au fond de nos âmes ?Et voilà qu’arrive cette mensuannuelle Décaméron 2021, toutes voiles dehors, forte d’une aventure exceptionnelle à nouveau : des poèmes, des romans, des nouvelles, des récits, des analyses, des œuvres picturales ont jalonné son parcours. Des aventures humaines sont nées, marquées du sceau de la solidarité ou de la lutte contre l’injustice. Des nouveaux projets ont éclos et naviguent déjà de leur côté (Néo Décaméron, romans ou recueils publiés par ailleurs). Le navire s’est fait conquérante armada ! »Pour Albiana, l’objectif initial, timide et ambitieux à la fois, publier un Décaméron annuel, a été atteint en recueillant 100 beaux textes à lire, publiés dans l’année. 100 parmi les plus de 360 reçus.Pour les concepteurs de cette mensuannuelle, « Preuve est faite que littérature est résistance, résistance à la désespérance, à l’anomie, au temps qui efface tout.