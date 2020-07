Début d'incendie sur un voilier de 23 mètres : la SNSM de Pruprià à la rescousse

Dimanche vers 19h15, sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été, en effet, engagés dans le secteur de Campomoro pour un voilier de 23 mètres avec deux personnes à bord et en avarie, à la suite à un début d’incendie qui s’est déclaré en salle machine.L’incendie ayant été maîtrisé par l’équipage, une assistance était néanmoins demandée.Rapidement le SRA SNS 714 et le SNS 654 de Pruprià se rendaient sur place.Après une rapide investigation du navire par les personnels SNSM et tout risque écarté, le navire a été remorqué au port de Propriano .