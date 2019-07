De nombreux amateurs séduits par la "Place aux livres" de Belgudè

"Nous nous sommes dit que la ruralité avait aussi besoin de rencontres, de présences conviviales, nous commençons donc ce petit tour de Corse par Belgudè " précise Guy Firroloni des éditions Albiana.

"Per mè, u spiritu di l'edizione Albiana piglia tuttu u so sensu indè a ruralità. Accoglie oghje i so fundatori hè un onore tamantu pè u nostru Paese" ajoute Marie-Claire Ceccaldi adjointe au maire.

Vendredi matin, Jean-Marie Arrighi a donné une conférence portant sur Ponte Novu "une glorieuse défaite ?", suivie d’une séance de dédicaces.

" Oghje ghjè una ghjurnata impurtantissima per l'edizione corsa chì và à scuntrà à ghjente. [...] quist'annu sò i 250 anni di a battaglia di Ponte Novu. Prima pinsava fà un libru per cuntà quella battaglia mà strada facendu mi sò avvistu chì à maiò parte di i datti ùn eranu micca sicuri. Vulia sparghje cù à ghjente tutta sta testimunianza".

À 18 heures, Alain Gauthier allait s'attarder sur " Les deux Balagne, géologie et occupation humaine ".

Et à l'apéritif, qui devait être offert à 19h30, allait succéder à 21 heures, la projection du documentaire " USS Corsica" We "Corsicans" en présence du réalisateur Dominique Lanzalavi et de Dominique Taddei, auteur de "USS Corsica" et "We « Corsicans ».

Durant toute cette journée de vendredi, les éditions Albiana en partenariat avec la mairie de Belgudè ont proposé dans les locaux de la confrérie du village de nombreux ouvrages mais aussi des rencontres avec les auteurs présents.