De la mémoire des anciens à l'entretien des sépultures, l'engagement de Martin Squarcini et Jean-Louis Ghiddi

L'objectif pour les deux associés est de redonner aux tombes et aux caveaux un aspect entretenu, mais aussi d'éviter que leur dégradation ne nécessite des travaux plus importants
Bien avant de créer leur entreprise, Martin Squarcini et Jean-Louis Ghiddi s'intéressaient déjà à la mémoire des anciens. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, les deux hommes avaient fondé une association consacrée à la sauvegarde des noms de lieux et à la toponymie. Ils parcouraient les villages, allaient à la rencontre des habitants et recueillaient les récits des anciens pour préserver ces noms qui racontent aussi l'histoire d'un territoire.
Un engagement qui ne les a jamais quittés. À travers leur groupe musical Cuscenza, dont plusieurs chansons rendent hommage aux anciens, les deux amis ont poursuivi ce travail autour de la mémoire collective. La création de leur entreprise s'inscrit dans cette continuité. « L'idée de créer une entreprise qui travaille sur le thème de la mémoire, c'était le fil logique de notre engagement », explique Martin Squarcini. « On a toujours été attirés par tout ce qui touche à la mémoire collective, les monuments, les plaques commémoratives, l'histoire, mais aussi la mémoire individuelle de nos morts. »
Depuis deux ans, ils interviennent donc auprès des particuliers comme des communes pour entretenir les sépultures et préserver certains éléments du patrimoine.
Nettoyer, rénover et fleurir les sépultures
Pour la Toussaint, leur activité connaît son pic annuel. Concrètement, les deux associés interviennent à différents niveaux : nettoyage haute pression pour retirer les salissures, traitement antifongique pour lutter contre les mousses et les traces liées à l'humidité, rénovation des lettrages, travaux de peinture ou petites réparations de maçonnerie lorsque le ciment commence à s'effriter. L'objectif est de redonner aux tombes et aux caveaux un aspect entretenu, mais aussi d'éviter que leur dégradation ne nécessite des travaux plus importants.
Chaque intervention commence par un premier passage sur place pour évaluer l'état de la sépulture et déterminer les travaux nécessaires. Les familles peuvent également leur demander de fleurir les tombes, en choisissant elles-mêmes les variétés ou en laissant les deux associés sélectionner des fleurs de saison. « Il y a des personnes qui souhaitent que les tombes et les caveaux soient entretenus, mais qui ne peuvent plus se déplacer. À travers cet entretien, c'est aussi la mémoire qui est entretenue », souligne Martin Squarcini.
Un engagement qui ne les a jamais quittés. À travers leur groupe musical Cuscenza, dont plusieurs chansons rendent hommage aux anciens, les deux amis ont poursuivi ce travail autour de la mémoire collective. La création de leur entreprise s'inscrit dans cette continuité. « L'idée de créer une entreprise qui travaille sur le thème de la mémoire, c'était le fil logique de notre engagement », explique Martin Squarcini. « On a toujours été attirés par tout ce qui touche à la mémoire collective, les monuments, les plaques commémoratives, l'histoire, mais aussi la mémoire individuelle de nos morts. »
Depuis deux ans, ils interviennent donc auprès des particuliers comme des communes pour entretenir les sépultures et préserver certains éléments du patrimoine.
Nettoyer, rénover et fleurir les sépultures
Pour la Toussaint, leur activité connaît son pic annuel. Concrètement, les deux associés interviennent à différents niveaux : nettoyage haute pression pour retirer les salissures, traitement antifongique pour lutter contre les mousses et les traces liées à l'humidité, rénovation des lettrages, travaux de peinture ou petites réparations de maçonnerie lorsque le ciment commence à s'effriter. L'objectif est de redonner aux tombes et aux caveaux un aspect entretenu, mais aussi d'éviter que leur dégradation ne nécessite des travaux plus importants.
Chaque intervention commence par un premier passage sur place pour évaluer l'état de la sépulture et déterminer les travaux nécessaires. Les familles peuvent également leur demander de fleurir les tombes, en choisissant elles-mêmes les variétés ou en laissant les deux associés sélectionner des fleurs de saison. « Il y a des personnes qui souhaitent que les tombes et les caveaux soient entretenus, mais qui ne peuvent plus se déplacer. À travers cet entretien, c'est aussi la mémoire qui est entretenue », souligne Martin Squarcini.
Si les deux associés travaillent toute l'année, avec un autre pic de demandes avant l'été, la Toussaint reste un moment particulier pour eux
Les deux hommes interviennent principalement dans le bassin ajaccien et les villages alentour, même s'ils peuvent se déplacer dans toute la Corse. La majorité de leurs clients sont des habitants de l'île, notamment des personnes âgées, mais quelques familles installées sur le continent les sollicitent également.
« La Toussaint, c'est la période où on a le plus de demandes. Le mois d'octobre a été très rempli et certaines interventions sont programmées depuis déjà deux mois », raconte-t-il. Les demandes de dernière minute sont parfois difficiles à satisfaire. « Beaucoup de personnes se réveillent une semaine avant et nous appellent en souhaitant que tout soit fait pour le week-end. Mais on ne peut malheureusement pas tout gérer. On est donc obligés d'étaler certaines interventions après la Toussaint. »
Une attention qui s'étend aussi aux monuments
Leur activité ne se limite pas aux cimetières. Les deux associés travaillent également avec les communes pour entretenir des monuments aux morts et différents éléments du patrimoine ancien. Ils sont notamment intervenus sur les monuments de Peri, Calcatoggio et Afa, ainsi que sur les escaliers communaux de Casalabriva. Un chantier qui leur a demandé, la semaine dernière, une journée entière de travail, de 7 heures à 18 h 30.
Le métier comporte aussi ses contraintes. L'accès à l'eau et à l'électricité n'est pas toujours évident dans certains cimetières, obligeant parfois les deux hommes à transporter leurs propres réserves et à utiliser du matériel thermique ou à batterie. La météo peut également retarder certaines interventions, notamment lorsque les produits nécessitent des surfaces parfaitement sèches.
Certaines sépultures les marquent plus que d'autres. « Ce qui me touche le plus à chaque fois, ce sont les tombes d'enfants », confie Martin. Les monuments aux morts, notamment ceux consacrés à la Première Guerre mondiale, retiennent également particulièrement son attention.
Si les deux associés travaillent toute l'année, avec un autre pic de demandes avant l'été, la Toussaint reste un moment particulier pour eux. « On le fait comme un travail, parce que tout travail mérite salaire, mais c'est aussi un honneur de pouvoir réaliser ces chantiers-là sur ces monuments », conclut Martin Squarcini.
« La Toussaint, c'est la période où on a le plus de demandes. Le mois d'octobre a été très rempli et certaines interventions sont programmées depuis déjà deux mois », raconte-t-il. Les demandes de dernière minute sont parfois difficiles à satisfaire. « Beaucoup de personnes se réveillent une semaine avant et nous appellent en souhaitant que tout soit fait pour le week-end. Mais on ne peut malheureusement pas tout gérer. On est donc obligés d'étaler certaines interventions après la Toussaint. »
Une attention qui s'étend aussi aux monuments
Leur activité ne se limite pas aux cimetières. Les deux associés travaillent également avec les communes pour entretenir des monuments aux morts et différents éléments du patrimoine ancien. Ils sont notamment intervenus sur les monuments de Peri, Calcatoggio et Afa, ainsi que sur les escaliers communaux de Casalabriva. Un chantier qui leur a demandé, la semaine dernière, une journée entière de travail, de 7 heures à 18 h 30.
Le métier comporte aussi ses contraintes. L'accès à l'eau et à l'électricité n'est pas toujours évident dans certains cimetières, obligeant parfois les deux hommes à transporter leurs propres réserves et à utiliser du matériel thermique ou à batterie. La météo peut également retarder certaines interventions, notamment lorsque les produits nécessitent des surfaces parfaitement sèches.
Certaines sépultures les marquent plus que d'autres. « Ce qui me touche le plus à chaque fois, ce sont les tombes d'enfants », confie Martin. Les monuments aux morts, notamment ceux consacrés à la Première Guerre mondiale, retiennent également particulièrement son attention.
Si les deux associés travaillent toute l'année, avec un autre pic de demandes avant l'été, la Toussaint reste un moment particulier pour eux. « On le fait comme un travail, parce que tout travail mérite salaire, mais c'est aussi un honneur de pouvoir réaliser ces chantiers-là sur ces monuments », conclut Martin Squarcini.
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