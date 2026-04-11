De la mémoire des anciens à l'entretien des sépultures, l'engagement de Martin Squarcini et Jean-Louis Ghiddi

Bien avant de créer leur entreprise, Martin Squarcini et Jean-Louis Ghiddi s'intéressaient déjà à la mémoire des anciens. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, les deux hommes avaient fondé une association consacrée à la sauvegarde des noms de lieux et à la toponymie. Ils parcouraient les villages, allaient à la rencontre des habitants et recueillaient les récits des anciens pour préserver ces noms qui racontent aussi l'histoire d'un territoire.



Un engagement qui ne les a jamais quittés. À travers leur groupe musical Cuscenza, dont plusieurs chansons rendent hommage aux anciens, les deux amis ont poursuivi ce travail autour de la mémoire collective. La création de leur entreprise s'inscrit dans cette continuité. « L'idée de créer une entreprise qui travaille sur le thème de la mémoire, c'était le fil logique de notre engagement », explique Martin Squarcini. « On a toujours été attirés par tout ce qui touche à la mémoire collective, les monuments, les plaques commémoratives, l'histoire, mais aussi la mémoire individuelle de nos morts. »



Depuis deux ans, ils interviennent donc auprès des particuliers comme des communes pour entretenir les sépultures et préserver certains éléments du patrimoine.



Nettoyer, rénover et fleurir les sépultures



Pour la Toussaint, leur activité connaît son pic annuel. Concrètement, les deux associés interviennent à différents niveaux : nettoyage haute pression pour retirer les salissures, traitement antifongique pour lutter contre les mousses et les traces liées à l'humidité, rénovation des lettrages, travaux de peinture ou petites réparations de maçonnerie lorsque le ciment commence à s'effriter. L'objectif est de redonner aux tombes et aux caveaux un aspect entretenu, mais aussi d'éviter que leur dégradation ne nécessite des travaux plus importants.



Chaque intervention commence par un premier passage sur place pour évaluer l'état de la sépulture et déterminer les travaux nécessaires. Les familles peuvent également leur demander de fleurir les tombes, en choisissant elles-mêmes les variétés ou en laissant les deux associés sélectionner des fleurs de saison. « Il y a des personnes qui souhaitent que les tombes et les caveaux soient entretenus, mais qui ne peuvent plus se déplacer. À travers cet entretien, c'est aussi la mémoire qui est entretenue », souligne Martin Squarcini.



