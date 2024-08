De forts orages attendus en Corse, les autorités lancent un appel à la prudence

#Meteo2B Météo-France #VigilanceJaune SMS Orages 🟡 ⚡️🌩 🌧

Ils sont d’ordinaire de retour dans le centre l’île pour la seconde moitié du mois d’août. Cette année n’aura pas dérogé à la règle. Ce 15 août sera marqué par un risque d’orages qui pourraient être très violents, amener de fortes précipitations pouvant atteindre localement jusqu’à 80mm et être accompagnés de rafales de vent et de grêle significative, aussi bien en montagne que sur le littoral.Au point que les deux départements corses ont été placés en vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le phénomène « orages et pluie-inondations » de jeudi 8h à jeudi 22H au plus tôt.« Durant la journée de jeudi, les orages viendront de la mer dont la température élevée fournit du carburant à des cellules orageuses fortement pluvieuses, avec des phénomènes potentiellement violents avec grêle et bourrasques de vent », précise la préfecture de Corse-du-Sud en indiquant que « ces cellules orageuses devraient se maintenir sur la Corse jusqu’à dimanche au moins ». Une aggravation de la prévision est d’ailleurs possible avec un passage en vigilance orange orage sur les deux départements.Lors d’un point presse ce jeudi matin, le directeur de cabinet de la Corse-du-Sud, Florian Straser, a même pointé le risque d’un « potentiel évènement violent », à l’instar de celui que la Corse avait connu lors de la tempête du 18 août 2022. « On se souvient tous de ce qui s’est passé il y a deux ans et de l’alerte tardive sur un épisode très violent. Nous sommes très attentifs à l’évolution de la situation », a-t-il souligné en pointant plusieurs risques liés à la dégradation de ce jeudi.« Compte tenu de la sécheresse des sols, les précipitations très fortes attendues localement pourront engendrer des déversements et écoulements d’eau très importants. Les sols sont très secs, il y a des endroits où il n’a pas plu depuis 90 à 120 jours, donc ils ne vont pas absorber l’eau », a-t-il alerté en relevant aussi des risques de départs de feux de forêt important, liés à des impacts de foudre sur la végétation très sèche, ou de crues dans les rivières. « La plus grande prudence est recommandé », a-t-il insisté en lançant un « appel très appuyé » à la vigilance de la population présente sur l’île lors de cette période de fréquentation touristique importante, afin qu’elle reporte les activités de plein air et les trajets qui peuvent l'être durant toute la durée de l'alerte, et prenne toutes les précautions possibles dans les hébergements de plein air.De son côté, la préfecture de Haute-Corse déconseille fortement les activités de canyoning et invite à la prudence pour les autres activités de plein air.De même, le Service d’Incendie et de Secours 2B recommande la plus grande prudence « en montagne, sur le GR20, dans les campings, sur les berges de rivières en raison des risques de crue ».En outre, la préfecture de Corse-du-Sud invite « les exploitants de campings et les organisateurs de manifestations en plein air – notamment dans le cadre des feux d'artifice du 15 août –à prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des biens et des personnes ».Une accalmie est jeudi attendue en deuxième partie de soirée avant une potentielle reprise d’averses orageuses en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, mais avec des intensités plus faibles.