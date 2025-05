De beaux vainqueurs au Trail du Cavu

Sapara è Carbunari couronne Léo Morgana et Victoire Alzo

Sur la courte, le coureur d'Altore Team Léo Morgana prenait d'entrée de jeu la tête de la course. Une échappée belle qui allait au bout dans la mesure où il s'imposait en 1h07’22. Jean-François Nesa (Mezzavia) accrochait la deuxième place, mais à plus de quatre minutes. La troisième place revenait à Madani Iadadaine (1h12’51). Du côté des dames, l'athlète du CA Bastia Victoire Alzon, 8e du classement général, s'imposait en 1h22’48, devant Aline Coquard (1h30’54) et Jennifer Imbert (1h41’22). .





U Giru di U Cavu pour Pierre Zuccarelli et Hermine Pietri

Au terme des 32 kilomètres du Giru di U Cavu, la victoire était cortenaise avec Pierre Zuccarelli qui était le plus rapide en 3h34’28. La deuxième place revenait à Victor Pfister des Trailers de l'Extrême Sud, mais à pratiquement neuf minutes en 3h43’25. Antoine Ottaviani, le licencié du Corsica Run a bouclé son périple en troisième position avec un chrono en 3h43’40.



Chez les féminines, victoire de l'Espoir Hermine Pietri de l’Altore Team en 4h09’06 qui accroche également la 10e place au général. Marjorie Thomas et Marie-Pierre Besnard finisementt, respectivement, sur la deuxième et troisième marche du podium en 4h41 et 4h50.