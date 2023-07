De Saint-Florent à The Voice Kids, Charlie se lance dans l'aventure

Du haut de ses 6 ans, Charlie Patrizi va se produire ce soir sur la scène de The Voice Kids lors des auditions à l’aveugle de la neuvième édition de l’émission. Un rêve qui se réalise pour cet enfant de Saint-Florent, qui va interpréter « l’Homme à la moto », d’Edith Piaf, une chanson qu’elle a découverte en regardant les vidéos d’archive de The Voice Kids comme l’affirme sa maman, Maëva Luigi : « Dans la saison 1, une petite fille qui avait aussi 6 ans chanté « l’Homme à la moto » lors des battles et Charlie a regardé de nombreuses fois cette vidéo et elle s’est entraînée à chanter cette chanson. C’est comme ça qu’elle en est tombée amoureuse de l'émission. ».



La benjamine dette Voice Kinds a regardé toutes les saisons de The Voice Kids. C’est d’ailleurs son amour pour le programme qui lui a donné l’envie de commencer à chanter dès l’âge de 3 ans, sans prendre aucun cours, avec comme but d’un jour participer à l’émission de ses rêves. Et alors que cette année, un de castings étant à Ajaccio, c’était l'occasion pour Charlie de tenter sa chance et se lancer dans l’aventure de The Voice Kids. « Chaque année, elle nous disait : "Inscrivez-moi à The Voice", et nous lui répondions qu'elle était trop jeune », explique sa maman. « Mais cette fois, lorsque je lui ai parlé du casting, elle m'a demandé de la filmer et d’envoyer la vidéo. On ne s'attendait pas à ce que ça aille plus loin, mais on a envoyé la vidéo et elle a été sélectionnée. Elle s'est produite à Ajaccio, et une semaine plus tard, nous avons appris qu'elle était retenue pour les auditions suivantes à Paris où elle a passé plusieurs autres tours, jusqu’à l'étape finale, où on nous dit si elle a été sélectionnée pour les auditions à l'aveugle .»



Une ribambelle de castings que Charlie, décrite par ses proches comme quelqu’un d’énergique, déterminés et qui a toujours su ce qu’elle voulait, a passé sans aucune pression. « Elle était dans son élément », affirme sa maman. « Elle vivait beaucoup mieux le casting que des enfants plus âgés. Elle n’avait pas du tout peur de ne pas être prise ou « d’affronter » des préados. Elle a vraiment fait tout ça pour être sur scène ». Soutenue par ses parents, c'est Charlie qui a pris la décision de poursuivre non son rêve « Ça a toujours été son choix. Si elle nous avait dit d'arrêter, nous l'aurions fait ». précise la mère.



Alors que Charlie veut rejoindre l’équipe de Patrick Fiori, la petite chanteuse en herbe, parviendra-t-elle à convaincre le coach ? Où rejoindra-t-elle les trois autres jurys : Slimane, Kendji Girac et Nolwenn Leroy ? Réponse ce soir à 21h10 sur TF1.