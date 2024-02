Darmanin : un dîner à Beauvau avec les élus corses "pour conclure ?"

"Nous avons, en notre qualité de parlementaires de la Corse, participé activement aux côtés des autres élus composant la délégation de la Corse présents le vendredi 23 janvier 2024 à Aiacciu,à la réunion qui s'est conclue par une Déclaration politique solennelle signée à une quasi-unanimité.

Cette Déclaration politique solennelle matérialise des accords majeurs, soit unanimes, soit à une majorité large et transpartisane, sur les points fondamentaux ayant vocation à structurer le statut d'Autonomie de la Corse.

Elle demande au Gouvernement et au Président de la République que ces points soient intégrés dans le texte de la révision constiutionnelle concernant la Corse

Au moment où le processus initié en mars 2022, au lendemain de l'assassinat d'Yvan Colonna, entre donc dans une phase décisive, nous souhaitons affirmer publiquement les points suivants :



- les débats du Vendredi 23 février à Aiacciu et la Déclaration politique solennelle qui s'en est suvie sont un acte de convergence dont chacun doit mesurer la portée majeure et sans doute - si chacun joue son rôle dans les mois à venir - historique ;



- La déclaration politique solennelle adoptée à une quasi-unanimité intervient, en termes de calendrier, un mois avant la fin du délai fixé par le discours du Président de la République le 28 Septembre dernier ;

- Elle énumère, à destination du Gouvernement et à l'Etat, les éléments centraux à partir duquel doit se réaliser l'écriture constitutionnelle concernant la Corse dans la réforme à intégrer dans le texte de la révision constitutionnelle et l'architecture de la loi organique organisant le premier statut d'autonomie de la Corse ;



- le respect du fait démocratique commande que le Gouvernement prenne en compte cette expression de la démocratie corse ;



- nous exprimons notre confiance au Président du Conseil exécutif de Corse et à tous les élus qui ont signé la Déclaration politique solennelle et participeront au dîner prévu le lundi 26 février à Beauvau pour défendre cette évidence et en obtenir la prise en compte ;

- Nous souhaitons qu'au lendemain de ce dîner, la méthode mise en place depuis le début du processus et convenue entre les parties, fondée sur la transparence et une représentation large de la représentation élue insulaire, reprenne ses droits, notamment en ce qu'elle prévoit que les échanges se font entre le Ministre Darmanin et la délégation des élus de la Corse, incluant le Président du Conseil exécutif de Corse, la Présidente de l'Assemblée de Corse, les présidents de groupe et sensibilités de l'Assemblée de Corse, les parlementaires, les présidents des associations de maires, et les maires d'Aiacciu et de Bastia.



- Nous prendrons, en tant que membres de commissions essentielles au déroulé politique et technique du débat parlementaire concernant la réforme constitutionnelle sur la Corse, tant a l'Assemblee Nationale qu'au Senat, des initiatives pour diffuser les termes de la déclaration politique solennelle et convaincre les différents groupes parlementaires d'en valider les termes et préconisations ;



- Nous souhaitons que le Président de la République confirme au plus vite de façon solennelle que la réforme constitutionnelle concernant la Corse sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale avant la fin du premier semestre 2024, comme indiqué dans le courrier du Chef de l'Etat aux forces politiques françaises le 8 Février suite aux dernières rencontres de Saint-Denis ainsi qu'à l'Assembéee Nationale à deux reprises par le premier ministre Gabriel Attal (réponse au député Castellani et discours de politique générale).



- Nous appelons l'ensemble des forces vives de Corse, et les parlementaires et forces politiques de toutes les sensiblités, en Corse et à Paris, à s'engager pour que les prochains mois soient ceux de la concrétisation d'une solution politique globale et durable garantissant la paix et concrétisant une Autonomie pleine et entière au service de la Corse et du peuple corse."