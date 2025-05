Dans les pas de sa voix, Battista Acquaviva trace sa route

Formée très tôt à la musique, Battista Acquaviva n’a jamais cessé d’explorer la voix sous toutes ses formes. Aujourd’hui, entre concerts en Corse et à l’étranger, conférences sur le chant traditionnel et travaux de recherche, l’artiste originaire de L’Île-Rousse construit un parcours singulier, où la création et la transmission avancent de pair. “J’ai fait du violon pendant dix ans, mais mon truc, c’était la voix. Je n’osais même pas dire à mon professeur de violon que je voulais être chanteuse”, se remémore-t-elle. C’est son père Nando qui l’encourage à explorer toutes ses facettes. “Il m’a transmis la multiplicité des voix, la diversité des sons. Il m’a toujours dit que ce qui est beau, ça peut aussi être ce qui choque, ce qui est ‘trop’. Aujourd’hui, ça me permet de chanter en Albanie, au Maroc, à Dubaï, avec une voix qui s’adapte aux différents instruments locaux.”



Cette ouverture se reflète aussi dans les lieux qu’elle choisit pour se produire. “Tous les lieux où j’ai chanté m’ont bouleversée, et ceux dans lesquels je vais chanter me bouleverseront aussi. Les acoustiques sont surtout très bizarres. Je me rappelle d’un concert au musée Fesch à Ajaccio, où je me suis rendue dans la grande salle une dizaine de fois, parfois sans chanter, simplement pour écouter l’ambiance”, décrit-elle. Elle évoque aussi le couvent de Sisco et sa crypte, avant un concert à la bougie : “Lorsque j’ai mis mes oreillettes pour écouter l’ambiance du lieu, j’ai eu l’impression qu’il était habité.”



Son dernier déplacement l’a conduite au Maroc, où elle a participé au Festival de Fès des musiques sacrées du monde. « Honorée de faire partie de cette 28e édition, dans ce lieu magique de la place Bab Makina, symbole du patrimoine marocain. » En parallèle, Battista Acquaviva prépare une série de concerts. Le 23 mai, elle se produira à la chapelle de Corte. D’autres dates suivront à Porto-Vecchio, Bastia, Pigna, mais aussi Paris, Marseille et Angoulême. Seule sur scène, elle revendique une grande liberté d’interprétation. « Je m’adapte très souvent au public et à ce que je ressens. Parfois, je vais chanter un chant qui n’était pas prévu, mais je sens que je dois le faire à ce moment-là, après avoir regardé quelqu’un dans le public. »





Quand elle ne chante pas, elle écrit. Journal de bord culturel, thèse sur le chant corse, réflexions sur la voix… « C’est la voix du chercheur, de la personne qui s’interroge sur ce qu'est le mystère de la voix, conjugué aux musiques corses et aux musiques du monde. » Elle donne régulièrement des conférences. En mars dernier, elle en a animé une mêlant chant, théâtre, improvisation et stand-up.

Des rendez-vous sont annoncés. Le 18 juin, elle interviendra à l’Université de Corse, dans le cadre du colloque « Tesori musicali » sur l’intonation et les systèmes traditionnels. Deux jours plus tard, le 20 juin, elle participera à la 16e tribune des chercheurs à Bastia, organisée par l’Université de Corse sous l’égide de Wanda Mastor.



À plus long terme, Battista Acquaviva souhaiterait organiser “un concert avec plus de gens, où cohabitent des airs d’opéra, de variété et du passé”. “Dernièrement, je suis retournée à une épuration totale, mais dans quelques années, j’aimerais faire ce spectacle, ce voyage musical, avec quelque chose de visuellement complet. J’aimerais que ma voix aille partout sans distinction, dans l’ouverture, chez toutes les générations et dans tous les pays”, conclut-elle.





