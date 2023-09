Dans les coulisses du centre d'appel d'urgence des sapeurs-pompiers de la Corse-du-Sud

Plus de 100 000 appels par an

Dans les trois grandes de salle de l’étage, 7 opérateurs l’hiver et 9 l’été sont présents au sein du CTA comme Denis Bungelmi, opérateur au centre : « Notre rôle est essentiel : nous recevons et enregistrons les demandes de secours, nous réorientons éventuellement les demandes de secours au centre « 15 » si nécessaire, et nous rendons compte au Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) des appels reçus et des mesures prises, en vue du déclenchement éventuel de différentes procédures et de l’envoi de moyens de secours supplémentaires. Nous recensons déjà près de 12 000 interventions sur l’année 2023 ».



Le Commandant Philippe Paoli, Chef de salle, estime lui « recevoir en moyenne plus de 100 000 appels par an. Souvent, nous recevons 5 à 6 appels pour la même intervention. Les journées calmes, c’est 200 appels par jour, lorsqu’il y a des évènements climatiques importants, cela peut aller jusqu’à 1300 appels par jour comme lors de la tempête du 18 août 2022 ». Un chiffre considérable. Si 85% des appels concernant des opérations de secours à la personne, 7% concernent des incendies dits « urbains » et 2% concernant les feux de forêt.