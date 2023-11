Dans l'Alta Rocca, une aide à la rénovation des maisons pour les plus modestes

En Corse, dans les villages, le bâti ancien se dégrade, et les propriétaires de ces maisons en pierre si caractéristiques de l'intérieur de l'île n'ont pas toujours les moyens de les rénover. C'est là que l'OPAH intervient pour les aider à entreprendre les travaux nécessaires, boucher les trous de la passoire thermique et ainsi sauvegarder un patrimoine cher à tous.



En Corse, ce programme de revitalisation rural est engagé dans différents territoires comme le Celavu-Prunelli, le Fimu'orbu Castellu et l'Alta Rocca. Mais aussi dans des secteurs urbanisés tels que Bastia, l'Île-Rousse ou Corte. L'Alta Rocca, qui a bénéficié deux fois de l'OPAH par le passé, vient de dépenser une troisième enveloppe financière dédiée à la rénovation du bâti ancien, couvrant la période 2018-2023. On parle précisément de la communauté de communes de l'Alta Rocca, qui couvre 18 communes, principalement situées dans l'intérieur des terres, de Sainte-Lucie-de-Tallano à Solenzara, en passant par Levie et Zonza.



Des travaux parfois financés en totalité



Au total, l'enveloppe financière s'est élevée à 2 250 000 euros, abondée par trois partenaires : la communauté de communes de l'Alta Rocca, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et la Collectivité de Corse. Sont éligibles à ce dispositif les propriétaires aux revenus modestes, qui n'ont généralement pas les moyens d'engager les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison. Jusqu'à 50 000 euros d'aide par dossier peuvent être engagés dans le cadre de l'OPAH : "Sur certains dossiers qui concernaient des revenus très modestes, on a pu financer des travaux à 100 %", annonce Nathalie Capirossi, la responsable du pôle social de la communauté de communes de l'Alta Rocca. Actuellement, environ 70 logements ont ainsi pu être rénovés, "il en reste une vingtaine encore en cours", précise Nathalie Capirossi. En 2018, c'est un total de 145 logements qui avait pu être identifié en amont. "On n'a pas pu solder tous les dossiers, d'où l'intérêt de faire une autre opération", souligne Pierre Marcellesi, le président de la communauté de communes.



Premiers bénéficiaires : les anciens



Dans leur majorité, ces logements à réhabiliter sont déjà habités, souvent par des personnes âgées : " Ca fait chaud au coeur de les voir se réapproprier des logements plus du tout insalubres et de gagner en confort", se réjouit l'élu. Pour les personnes concernées, il en résulte aussi des économies sur les déperditions énergétiques. Côté travaux, "une grande attention est portée aux matériaux de rénovation, note Pierre Marcellesi. C'est de l'habitat traditionnel et on ne veut pas le dénaturer." Il y a eu, enfin, des vertus économiques puisque 140 entreprises sont intervenues sur

les chantiers, dont 35 labellisées RGE (reconnu garant de l'environnement). "L’OPAH a eu un impact positif sur les entreprises du territoire en les incitant à la labellisation RGE, mais aussi en créant des emplois afin de répondre à l’offre nouvelle suscitée par cette programmation", salue la collectivité dans un communiqué de presse.



L'expérience des deux premières OPAH dans l'Alta Rocca a été mise à profit dans la troisième, détaille Pierre Marcellesi : "On a surmonté des points de blocage juridique où on pu faire entendre raison à l'Etat qui avait une vision restrictive sur le titre de propriété, qui sont parfois absents. On a bonifié les aides, on les a rendues plus accessibles. Parfois, les personnes n'ont pas les moyens d'avancer la somme des travaux. On a mis en place un système de prêt."



Mais le bâti rénové ne suffit pas pour attirer de nouveaux habitants



Ce programme a également permis la mise sur le marché du locatif social "d'une dizaine de logements" qui n'étaient jusqu'alors pas habitables, souligne Nathalie Capirossi. Pierre Marcellesi espère que cela permettra de régénérer les villages, où il note "une tendance à voir se réinstaller quelques familles, même quelques jeunes. Mais ça reste marginal malheureusement", là où prospèrent toujours des situations d'indivision.



Au-delà de la rénovation du bâti ancien dans les villages, le président de la communauté de communes de l'Alta Rocca alerte sur "les retards considérables" dont sont victimes ces populations montagnardes en terme d'infrastructures routières, d'accès à la santé ou de téléphonie, qui peuvent constituer un frein à s'installer hors des pôles urbains. "Encore récemment, au premier coup de tonnerre, certains sont restés deux jours sans internet ni téléphonie... Ca peut sembler anecdotique, mais lorsque vous avez la vocation de revivifier ces territoires et d'y installer des actifs, c'est évidemment contre-productif."