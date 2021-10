Danielle Antonini élue à la présidence de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Corse

Pour rappel, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif qui concourt à la politique régionale de santé et donne notamment un avis sur le Projet Régional de Santé (PRS). Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de santé et organise le débat public sur les questions de santé de son choix. Le Ségur de la santé a fait évoluer la composition et les missions de la CRSA qui intègre les représentants des conseils territoriaux de santé Pumonte et Cismonte. La CRSA sera désormais consultée sur la politique de réduction des inégalités en santé, la politique d’investissement et les orientations du fonds d’intervention régional et participera à la gestion des crises sanitaires.