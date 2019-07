DU Plaies et cicatrisation : une formation unique pour les infirmières en Corse

L’URPS infirmiers a créé un programme de formation sur mesure pour répondre aux besoins du terrain et a sollicité une vingtaine d’intervenants spécialisés dans le champ médical et paramédical, pour faire naître ce Diplôme Universitaire unique en Corse.



Le D.U permet à des professionnels de santé de suivre des cours avec des praticiens expérimentés et de parfaire rapidement leurs compétences pour leurs patients.



Pourquoi cette formation ?



L’objectif principal est de mettre en place une formation qui permet de créer un réseau de référents en soins des plaies et en cicatrisation et aussi d’apporter une plus-value sur le territoire. L’Université de Corse, au travers son service de Formation Continue, a répondu rapidement « présente » et a été un facilitateur efficace pour faire émerger le D.U.



Le montage de la formation a été appuyé par Marie-Claude Milhau, présidente de l’URPS, et Clarisse Goux, trésorière, qui toutes deux avaient passé un Diplôme Universitaire similaire sur le continent et qui avaient trouvé l’apprentissage essentiel pour prendre en charge les patients avec plus d’efficience.



Ce diplôme est totalement cohérent avec le « projet Cica’Corse » né d’une demande d’appui des infirmiers libéraux sur la prise en charge à domicile des plaies et de la cicatrisation afin d’optimiser les soins des plaies aiguës et chroniques.



De la théorie à la pratique



Le D.U s’articule en 3 parties : deux parties de formation en présentiel à Corte (75 heures) et une période de stage (25 heures).

A ce jour, les semaines d’enseignement théorique sont terminées et les stagiaires ont commencé à mettre en pratique les premiers apprentissages. Pour eux, c’est une formation de qualité qui doit être reconduite et qu’ils recommandent à l’ensemble des personnels soignants de Corse qui en ressentent le besoin.



Le D.U permet d'être plus efficace sur le terrain mais aussi avoir un « langage commun » avec l’ensemble des professionnels de santé concernés.

Les stagiaires sont ravis de pouvoir aller mettre en pratique à Marseille, dans un service de Grands Brûlés (auprès du docteur Aurélie Haultier) où ils attendent une démystification de la brûlure ainsi qu’une plus grande maîtrise des soins. Ils se rendront également au Centre Hospitalier de Bastia auprès du docteur Rosalina Sabiani et au C.H d’Ajaccio auprès du docteur Marc Luciani et de son équipe du Caisson Hyperbare.



Les temps de formation comme ceux des stages demandent aux infirmières libérales participant au D.U. un gros investissent (remplacement, autofinancement...)... Mais elles ne le regrettent pas !