DSP "bord à bord" : Le Conseil exécutif de Corse "apportera au préfet toutes les explications sollicitées"

La rédaction le Jeudi 7 Mars 2024 à 18:17

LLe Conseil exécutif de Corse n'a pas tardé à répliquer au courrier du préfet de Corse qui demandait "des documents complémentaires et des précisions" sur la procédure qui a permis l'attribution des lignes de Délégation de Service public entre les quatre aéroports corses et Marseille et Nice à Air Corsica. Dans sa réponse, le Conseil exécutif indique qu'il apportera bien évidemment au préfet toutes les, explications sollicitées dans sa lettre...