Corse : Turbulences dans l’attribution de la DSP pour le bord à bord

L’information a été révélée par nos confrères de France 3 Corse Via Stella lundi soir. Le préfet de Corse, Amaury de Saint Quentin, a adressé un recours gracieux à la Collectivité de Corse après l’attribution des lignes aériennes de Délégation de Service Public (DSP) entre les quatre aéroports corses et Nice et Marseille à Air Corsica.



Pour rappel, dans cet appel d’offres pour la période 2024-2027, la compagnie régionale était opposée à la catalane Volotea. La candidature de la compagnie low cost avait d’ailleurs été ressentie comme un coup de tonnerre en Corse, alors qu’aucun candidat ne s’était positionné face à Air Corsica depuis les années 1990. Mais après plusieurs tours de négociations et un vote unanime de l’Assemblée de Corse le 30 novembre dernier, Air Corsica avait finalement remporté le marché.



Cependant, quelques points méritent des éclaircissements pour le préfet de Corse. Dans une lettre à Gilles Simeoni datée du 4 mars que France 3 Corse a pu consulter, il estime en effet « qu’une stricte égalité de traitement n’a pas été respectée au regard des commentaires et de la notation attribués à la compagnie Volotea ». « Bien qu’en matière de DSP une plus grande liberté soit accordée au choix des prestataires, notamment en privilégiant une offre qualitative à une offre économiquement meilleure, cette possibilité ne saurait remettre en cause le principe », écrit-il selon France 3 en notant que « l’appréciation du critère « analyse de la qualité du service » semble discutable en considérant l’offre de Volotea correcte et celle d’Air Corsica très satisfaisante ».



En outre, le préfet fait également part d’une observation sur le volet financier : « À la suite de la période de négociation, j’ai pu constater une baisse de l’offre la rendant plus intéressante que celle de la précédente DSP, et ce en dépit du contexte économique inflationniste », s’interroge-t-il.



Ce mardi matin, du côté de la préfecture de Corse, on confirme seulement qu’un « recours gracieux et non contentieux a été engagé pour obtenir des documents complémentaires et des précisions sur la procédure ». Pour le moment, il n’est donc pas question de demander l’annulation de la délibération de l’Assemblée de Corse. Toutefois, le président de l’Exécutif a deux mois pour répondre au préfet, faute de quoi ce dernier pourrait engager une action en justice.